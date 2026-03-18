「投資対象の株」を見つける時の分析方法は大きく分けると2つ！ファンダメンタル分析とテクニカル分析の違いとは？【図解 株式投資の話】

「投資対象の株」を見つける時の分析方法は大きく分けると2つ！ファンダメンタル分析とテクニカル分析の違いとは

ファンダメンタル分析とテクニカル分析の違い

ファンダメンタル分析とテクニカル分析

銘柄の分析方法は大きく分けると2つあります。

ファンダメンタル分析とテクニカル分析です。（企業の）ファンダメンタル分析とは、財務諸表、健全性、経営、競争優位性、競合相手、市場などを分析することです。

テクニカル分析とは、過去の値動きからトレンドやパターンなどを把握し、今後の値動きを予測するものです。

2つの分析方法を使い分ける

では、ファンダメンタル分析とテクニカル分析ではどちらが重要なのでしょうか。

これは両方です。

株式投資でも株トレードでも、儲けるには銘柄選びと売買のタイミングが重要になります。この2つがうまくいくことで、儲けられるわけです。

ファンダメンタル分析では「投資の対象となる株」を見つけることはできますが、「売買するタイミング」はわかりません。

テクニカル分析では「売買するタイミング」はわかりますが、「投資の対象となる株」を見つけることはできません。そのため、どちらも重要ということになるわけです。

「投資対象の株」を見つけるときはファンダメンタル分析で、その株を「売買するタイミング」はテクニカル分析で、というように使い分けることをおすすめします。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 株式投資の話』