レーシングドライバーの佐藤琢磨（49）が今年もレイホール・レターマン・ラニガン・レーシング（RLL）から第110回インディアナポリス500マイル（インディ500、5月24日決勝）に参戦すると、17日（日本遺憾18日）に発表された。ホンダエンジン搭載の75号車で、アマダ・アメリカが3年連続でプライマリースポンサーを務める。

佐藤は世界三大レースの1つ、インディ500で17、20年と2度優勝。昨年は自己最高の2番手からのスタートで9位だった。現在はインディ500にスポット参戦するほか、若手ドライバー育成やレースサポートにも関わっている。

RLLを通じての佐藤のコメントは以下のとおり。

「2025年インディ500のチェッカードフラッグが振り下ろされた瞬間から、第110回レースに向けた準備は始まりました。レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングとともに、この“やり残した仕事”に再び挑めることを心から楽しみにしています。ボビー、マイク、デイヴィド、そしてRLLの全員が寄せてくれる信頼とサポートに対して心からお礼を申し上げます。今年も、引き続きプライマリースポンサーを務めてくださるアマダをはじめ、パナソニック オートモーティブシステムズ、Niterra日本特殊陶業、デロイト トーマツ、ナック、ホンダ、HRC、そしてこの挑戦を支えてくださるすべてのスポンサーの皆様に深く感謝しています。

昨年、私たちのチームは圧倒的なスピードとポテンシャルを示すことができました。今年はさらに集中力を高め、より入念な準備と決意を持ってレースに挑みます。インディ500はいつでも特別な一戦ですが、今年は一段と特別な思いを抱いています。1日も早くチームのみんなと再会し、顔なじみのメンバーとともに、5月に向けた準備を勢いづけたいと思っています」