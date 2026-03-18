心療内科で何を話せばいい？「適応障害」の診断の流れと回復の目安を解説！【医師監修】

身体的な検査だけでは判断できず、詳細な問診や心理的評価を通じて総合的に行われます。精神科や心療内科での初回診察では現在抱えている症状やストレス要因について詳しく話を聞かれます。国際的な診断基準に基づき、心理検査や身体的な検査も実施されることがあり、専門医による適切な診断を受けることが治療の第一歩となります。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

適応障害の検査方法と診断プロセス

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・資格医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医

適応障害の診断は、身体的な検査だけでは判断できず、詳細な問診や心理的評価を通じて総合的に行われます。専門医による適切な診断を受けることが、治療の第一歩となります。

医療機関での初回診察

適応障害が疑われる場合、まずは精神科や心療内科を受診することが推奨されます。初回診察では、現在抱えている症状や困りごとについて、詳しく話を聞かれます。いつ頃から症状が始まったか、どのような状況で症状が強くなるか、日常生活にどの程度支障が出ているかなどが確認されます。

医師は、ストレス要因となっている出来事や環境についても詳しく尋ねます。職場での出来事、家庭内の問題、経済的な困難など、具体的なストレス源を特定することが診断の重要なポイントとなります。症状とストレス要因の時間的関係性も確認されます。

過去の病歴や家族の精神疾患の有無、現在服用している薬についても質問されます。身体疾患や他の精神疾患の可能性を除外するために、これらの情報が必要となるからです。診察では、話しやすい雰囲気を作ることを心がけている医療機関が多く、安心して相談できる環境が整えられています。

診断基準と検査項目

適応障害の診断は、国際的な診断基準に基づいて行われます。 一般的には、明確なストレス要因があること、ストレス要因にさらされてから概ね1～3ヶ月以内に症状が出現すること、その症状が生活に大きな支障をもたらしていること、そして「ストレス要因が解消されれば、通常は6ヶ月以内に症状が改善に向かうこと」などが診断の目安となります。

心理検査が実施されることもあります。抑うつや不安の程度を数値化する質問紙検査や、パーソナリティを評価する検査などが用いられます。これらの検査結果は、診断の補助や治療方針の決定に役立てられます。

身体的な検査も重要です。血液検査や甲状腺機能検査などを行い、身体疾患によって精神症状が引き起こされていないかを確認します。睡眠障害が強い場合には、睡眠の質を評価する検査が行われることもあります。総合的な評価を通じて、適応障害の診断が確定されます。

まとめ

適応障害は、特定のストレス要因に対して心身が適応しきれず、さまざまな症状が現れる状態です。前兆や初期症状に早く気づき、適切な対応をとることで、回復への道は大きく開けます。顔つきの変化も重要なサインであり、周囲の方が気づくきっかけになることもあります。放置すると症状が慢性化したり、より深刻な精神疾患に移行したりするリスクがあるため、早期の受診が推奨されます。ストレス要因の特定と環境調整を基本としながら、精神療法や薬物療法を組み合わせた包括的な治療が行われます。もし心身の不調を感じたら、一人で抱え込まず、専門医療機関に相談してみてください。

参考文献

厚生労働省「こころの病気について知る」

日本精神神経学会「適応障害の診断と治療」