「加入以来、最高の時期を迎えている」０−３→５−３で大逆転勝利のポルトガル名門、日本代表MFを現地メディアが絶賛！「重要な役割を果たした」【CLラウンド16】
日本代表MF守田英正が所属するスポルティングは現地３月17日、チャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグでノルウェー王者ボデ／グリムトとホームで対戦した。
第１レグを０−３で落としたポルトガルの名門は、第２レグで34分に先制すると、後半に２点を奪い、アグリゲートスコアで３−３に追いつく。 さらに延長戦では92分と120＋１分にゴール。２戦合計５−３で大逆転勝利を飾った。
この一戦に先発し、69分に交代するまで攻守に躍動した守田をポルトガルメディア『A BOLA』が絶賛。採点記事で「８点」を与えて、次のように評している。
「テクニカルだ。ポジショニングの達人であり、過度に体力を消耗することなく、チームのプレーをつなぐ上で重要な役割を果たした。現在、スポルティング加入以来、最高の時期を迎えている。パスを出すタイミングや場所を見極める優れた判断力において、高い知性を発揮している」
森保ジャパンは19日に英国遠征に臨むメンバーを発表する。昨年３月以来、代表から遠ざかっている守田の復帰はあるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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第１レグを０−３で落としたポルトガルの名門は、第２レグで34分に先制すると、後半に２点を奪い、アグリゲートスコアで３−３に追いつく。 さらに延長戦では92分と120＋１分にゴール。２戦合計５−３で大逆転勝利を飾った。
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