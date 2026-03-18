突然の“余命3ヶ月”宣告から8年…宮川大助・花子が抱き続ける目標「芸人の性なんでしょうね」「いつか帰ってやろう」
夫婦漫才コンビの宮川大助・花子がニュース番組『ABEMAエンタメ』（毎週月曜〜金曜 後11：00）の密着企画「NO MAKE」に出演した。
【写真】花子から手渡されたハンカチを持ち…涙ながらに語った宮川大助
1976年に結婚し、夫婦漫才の第一人者として人気を博してきた宮川大助・花子。2026年4月で結婚50年を迎える2人だが、現在、花子は「多発性骨髄腫」という血液のがんと闘っている。2018年にマラソンイベントに参加した花子が体調不良を訴え、病院を受診した際、医師から「余命3ヶ月」と宣告されたという。
現在、自宅ではほぼ寝たきりの状態だという花子。大助は自身の腰を痛めながらも、訪問介護士の力も借りつつ、家事や介護の多くを担っている。手を取り合い生きていく2人には、ひそかに抱き続ける目標がある。
大助は「高齢者のネタとか自分らで作ってやりたいけど、（花子に）稽古する、覚えるという体力がない」と現状の厳しさを吐露しながらも、漫才への思いを強く持ち続けていることに「芸人の性なんでしょうね。これサラリーマンだったら、2人とももう定年退職。でも、そういう夢があっていいですね」と語った。
花子も「漫才があったからこうして生きていけるし、漫才があったからしんどいがんと闘える。『いつか帰ってやろう』というのがある」と、再び舞台に立つ日を夢見て、前を向いていると語った。
【写真】花子から手渡されたハンカチを持ち…涙ながらに語った宮川大助
1976年に結婚し、夫婦漫才の第一人者として人気を博してきた宮川大助・花子。2026年4月で結婚50年を迎える2人だが、現在、花子は「多発性骨髄腫」という血液のがんと闘っている。2018年にマラソンイベントに参加した花子が体調不良を訴え、病院を受診した際、医師から「余命3ヶ月」と宣告されたという。
大助は「高齢者のネタとか自分らで作ってやりたいけど、（花子に）稽古する、覚えるという体力がない」と現状の厳しさを吐露しながらも、漫才への思いを強く持ち続けていることに「芸人の性なんでしょうね。これサラリーマンだったら、2人とももう定年退職。でも、そういう夢があっていいですね」と語った。
花子も「漫才があったからこうして生きていけるし、漫才があったからしんどいがんと闘える。『いつか帰ってやろう』というのがある」と、再び舞台に立つ日を夢見て、前を向いていると語った。