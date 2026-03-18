どっちも素敵ーーーーッッ♡【3COINS】シンプル & おしゃれな「カレンダー」

おしゃれなアイテムがリーズナブルな価格で買える【3COINS（スリーコインズ）】では、毎年買い替えなくてもOKな「万年カレンダー」を販売中。何月からでも使い始められる仕様で、この春からの新生活のスタートにもぴったりです。今回は、さまざまなインテリアにもなじみやすい3COINS「おしゃれカレンダー」をご紹介します。ぜひ、お買い物の参考にしてみてください。

天然木の温もりと可愛い天候のイラストにほっこり

どんな場所にもなじみそうなシンプルなデザインと、温かみのある天然木で作られた「木製万年カレンダー」。今なら、\330（税込・セール価格）で購入可能。月、日、曜日と天気のブロックを自分で組み替えるだけなので、年を問わず使えるカレンダーです。天候を表すイラストが可愛く、眺めているだけでつい笑顔になってしまいそう。カラーは、カレンダーのキューブを置くフレームの色により、優しい雰囲気のアイボリーと、渋い印象のグレーの2種類の展開。部屋ごとに置いたりするのに、色違いでGETしても良いかも。

スタイリッシュなアクリル製のカレンダー

スタイリッシュな雰囲気が好みという人には、「アクリル万年カレンダー」をレコメンド。曜日が書かれたプレートをスライドするだけで、1か月分のカレンダーが完成。カレンダーとトレイが組み合わさったデザインで、文房具や小物を入れておけるのもうれしいポイント。在宅ワーク用のデスクに置けば、仕事のモチベーションも上がるかも。価格は\550（税込・セール価格）です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A