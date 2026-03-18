TREASURE、らしさ全開の“やんちゃな学生”コンセプト 最新相関図＆即興ランキングも
グローバルボーイズグループ・TREASUREが、23日発売の雑誌『ViVi』5月号増刊（講談社）の表紙を飾る。3号連続のスペシャル連載企画｢TREASUREのDNA｣最終回となる今号では、｢ONE TEAM｣をテーマに、10人のチームワークの秘けつ、個性の強さ、ケミの味わいをひもとく。
【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び
撮影当日、コンセプトに沿った衣装をメンバー一人ひとりと相談しながら丁寧に合わせていき、スタイリングが完成した人からソロカット撮影スタート。「表情豊かな証明写真を撮りたいです！いろんな顔をお願いします！」という同誌のリクエストに合わせ、思い思いの表情を見せた。
ポーズが多様すぎてシャッターが止まらなかったYOSHI、ネクタイをうまく使ってポーズを決めたYOON JAE HYUK、シャツをワイルドに引っ張ってドキッとさせたSO JUNG HWANなど、十人十色の表現を披露。続く全員カットでは、クラスの集合写真のような自由なポーズをリクエストした。最年長・CHOI HYUN SUKのネクタイを、JUNKYUとDOYOUNGが引っ張って遊び始めたり、JIHOONがASAHIに膝枕してもらって、2人で顔を見合わせながらはしゃぎだしたり、それぞれ自由気ままなのに、とっても画になるのが不思議で、スタッフ一同感嘆していた。
そして、約１年半ぶりとなった表紙は、強烈な赤を背にTREASUREらしいオーラあふれる出で立ちでシュート。やんちゃな学生をイメージしたコンセプトで、ばちっとかっこよくキメた。しかし、実は全員かなりぎゅぎゅっと密着感のある立ち位置で、体勢を維持するのも一苦労な距離感だった。さすがのチームワークで表紙カットを撮り切ってくれた10人のわちゃわちゃ具合は、誌面に掲載する裏話や、SNSにアップ予定のオフショット動画でも確認できる。
そして、２ルック目はミュートカラーを基調にし、デニムでそろえて登場。メイクも薄めでガラッと雰囲気が変わり、10人の持つ自然な美しさがグッと引き出されるようなスタイリングとなっていた。ケミ撮影と、集合写真を撮影。ぴったりくっついたり、自由に歩いたり、床にごろんと寝転んだり、どんなフリームーブもとってもサマになるメンバーたち。最後のページまで最強ビジュの大洪水で目が離せない。
14ページというたっぷりの特集の中で担当編集のおすすめページを2つピックアップ。ひとつめはメンバー相関図ページ。10人全員の最新の関係性を聞き、相関図に表した。互いへの信頼と愛の深さが感じられるコメントから、くすっと笑ってしまうような表現まで、細かいところまで読み込んでほしいページが出来上がっている。
そして、ふたつめは、即興ランキングページ。4つのお題に沿って、その場で1位から10位まで順番に並んだ。「甘え上手か？僕たちは雑魚ですね」と下位をキープするHARUTOや「ちょっと僕たちは圏外なので…」とスタジオ端に隠れるPARK JEONG WOOなど、すみずみまで見どころ満載。わいわい議論しながら4つのランキングを完成させた。
タワーレコードで購入すると、トレカの特典がついているほか、タワーレコード渋谷店ではパネル展示も行う。また、パネル横では、TREASUREが直接描いた、本企画1本目掲載のお絵描き原画も展示予定。
【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び
撮影当日、コンセプトに沿った衣装をメンバー一人ひとりと相談しながら丁寧に合わせていき、スタイリングが完成した人からソロカット撮影スタート。「表情豊かな証明写真を撮りたいです！いろんな顔をお願いします！」という同誌のリクエストに合わせ、思い思いの表情を見せた。
そして、約１年半ぶりとなった表紙は、強烈な赤を背にTREASUREらしいオーラあふれる出で立ちでシュート。やんちゃな学生をイメージしたコンセプトで、ばちっとかっこよくキメた。しかし、実は全員かなりぎゅぎゅっと密着感のある立ち位置で、体勢を維持するのも一苦労な距離感だった。さすがのチームワークで表紙カットを撮り切ってくれた10人のわちゃわちゃ具合は、誌面に掲載する裏話や、SNSにアップ予定のオフショット動画でも確認できる。
そして、２ルック目はミュートカラーを基調にし、デニムでそろえて登場。メイクも薄めでガラッと雰囲気が変わり、10人の持つ自然な美しさがグッと引き出されるようなスタイリングとなっていた。ケミ撮影と、集合写真を撮影。ぴったりくっついたり、自由に歩いたり、床にごろんと寝転んだり、どんなフリームーブもとってもサマになるメンバーたち。最後のページまで最強ビジュの大洪水で目が離せない。
14ページというたっぷりの特集の中で担当編集のおすすめページを2つピックアップ。ひとつめはメンバー相関図ページ。10人全員の最新の関係性を聞き、相関図に表した。互いへの信頼と愛の深さが感じられるコメントから、くすっと笑ってしまうような表現まで、細かいところまで読み込んでほしいページが出来上がっている。
そして、ふたつめは、即興ランキングページ。4つのお題に沿って、その場で1位から10位まで順番に並んだ。「甘え上手か？僕たちは雑魚ですね」と下位をキープするHARUTOや「ちょっと僕たちは圏外なので…」とスタジオ端に隠れるPARK JEONG WOOなど、すみずみまで見どころ満載。わいわい議論しながら4つのランキングを完成させた。
タワーレコードで購入すると、トレカの特典がついているほか、タワーレコード渋谷店ではパネル展示も行う。また、パネル横では、TREASUREが直接描いた、本企画1本目掲載のお絵描き原画も展示予定。