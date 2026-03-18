昨年、約8年ぶりに地上波ドラマ復帰を果たし大きな話題を呼んだ38歳俳優が、現在の驚くべき仕事のルーティーンを明かし、スタジオが騒然となる一幕があった。

【映像】8年ぶりに地上波復帰した38歳イケメン俳優＆その仕事内容

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。3月17日に配信された回では、山本裕典が歌舞伎町のホストクラブで軍神・心湊一希のもと、本気で頂点を目指す密着企画が放送された。

今回の舞台は、系列3店舗が売上を競い合う「合同初回デー」。並々ならぬ気合いで現場に現れた山本は、カメラの前で「パチンコ営業行っても、舞台の本番中も、ずっとこのこと（ホストの接客）考えてたから」と告白。俳優業のみならず、多忙なスケジュールを縫ってホストとしての戦略を練り続けていたことを明かした。

この告白に、スタジオで見守っていた嶋佐と森田は「仕事の幅、広〜！」「パチンコ、舞台、ホストって（笑）」と即座にツッコミ。俳優としてのキャリアを再構築しながら、パチンコ営業で全国を飛び回り、さらに夜は歌舞伎町でシャンパンを煽るという、あまりにも振り幅の大きい「三足のわらじ」生活に、スタジオは爆笑と驚きに包まれた。