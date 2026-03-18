芹澤 優、マイカーを「ガチで検討中」。MT免許を取っていて心底よかったと感じた瞬間
人気アニメ『MFゴースト3rd Season』のオープニング・テーマ「TIMELESS POWER feat. MOTSU」がリリース中の芹澤 優。アイドルや声優に加え、アーティストとして第一線を走り続ける彼女に、インタビューを実施。
『MFゴースト』出演をきっかけにマニュアルの自動車免許を取得したことが仕事にどんな影響を与えたのか、彼女が演じるキャラクターが作中で運転するアルファロメオを実際に運転してみた感想、現在「ガチで検討中」だというマイカー購入にまつわるプライベートな本音まで、たっぷりと語ってもらった。
◆MT免許を取っていて心底よかったと感じた瞬間
――放送中の『MFゴースト 3rd Season』で演じているキャラクターが作中で乗るアルファロメオ4CをYouTubeの企画で運転されていましたが、実際に乗ってみたご感想はいかがですか。
芹澤 優（以下、芹澤）：まず駐車場で少しだけ運転してみたんですけど、最初はステアリングが重すぎて、もしかしたら事故映像を残してしまうかもしれない…と心配でした。ただ、道に出てアクセルを踏み出したら、その重さをあまり感じなくなって。意外と怖さはなかったです。どちらかというと、左ハンドルなのでどのくらい寄せていいのかわからないのが怖かったですね。
――運転しながらインタビューに答える場面でも危なげない運転で、視聴者から「カッコいい」というコメントが多数ついていました。
芹澤：さすがに最初の5分くらいは無言で走らせてもらったんですが、そのあとはずっとお話しながら運転してました。お話しするのは大得意なので、ぜんぜん心配はなかったですね。ずっと楽しくおしゃべりしながら運転できて楽しかったです！
――動画のコメント欄を見ると、元々のファンではない方の感想が多かったです。免許を取ったことで仕事の幅が広がりましたね。
芹澤：あらためて、免許を取っておいて本当によかったと思います！ そもそも「MFゴースト」の製作チームが、当然ですけどみなさんクルマがお好きで。出演だけじゃなく主題歌も担当してる声優に対して、「どんなやつが来るのか…？」って品定めする感じが絶対にあったと思うんです。そこで、ドライバーを演じるためにマニュアルの免許を取ってきたことで、根性だけは認めてくださった…かなって。
そこからアルファロメオのラジオCMのお仕事をいただいて、今回もアルファロメオ4Cに乗るっていうお仕事があって。動画のコメント欄に「4Cからこんな人がおりてきたら好きになっちゃう」みたいなコメントもあって、私ってそういうのに乗せられちゃうから（笑）。完全に流れがきてるので、本当にマイカーをゲットしちゃおうかなと思ってます。
◆マイカーを「結構ガチで検討中」
――では、今年は運転の動画に引き続き、納車の様子が見られるかも…？
芹澤：結構ガチでクルマがほしいなって気持ちになってます。いろいろな人から「買ったほうが便利だよ」って勧められるんですよね。たしかに、ライブの帰り道ってボロボロだから誰にも会わずに帰りたいんですよ。そこでクルマがあったら、ドアを開けた瞬間に一息つける。そこが自分のお城みたいになるって聞いたので、それはいいなって思ってます。
――ちなみに狙っている車種は？
芹澤：せっかく演じているキャラが乗ってるクルマのCMまでやらせていただいたので、赤のアルファロメオ4Cかなと思ったんですけど…。乗ってみたら、乗用車としては難しい感じもあったのでアルファロメオジュニアがいいかな、でも「そんなの邪道だ」「せっかくならキャラに合わせろ」とか言われちゃったらどうしよう…とか、いろいろ悩んでます。
――芹澤さんが自分で選んだら、誰も文句は言わないと思います！ というか、型違いでも十分カッコいいです（笑）。納車後には、またドライブしている様子を動画で見たいファンも多いと思います。
『MFゴースト』出演をきっかけにマニュアルの自動車免許を取得したことが仕事にどんな影響を与えたのか、彼女が演じるキャラクターが作中で運転するアルファロメオを実際に運転してみた感想、現在「ガチで検討中」だというマイカー購入にまつわるプライベートな本音まで、たっぷりと語ってもらった。
――放送中の『MFゴースト 3rd Season』で演じているキャラクターが作中で乗るアルファロメオ4CをYouTubeの企画で運転されていましたが、実際に乗ってみたご感想はいかがですか。
芹澤 優（以下、芹澤）：まず駐車場で少しだけ運転してみたんですけど、最初はステアリングが重すぎて、もしかしたら事故映像を残してしまうかもしれない…と心配でした。ただ、道に出てアクセルを踏み出したら、その重さをあまり感じなくなって。意外と怖さはなかったです。どちらかというと、左ハンドルなのでどのくらい寄せていいのかわからないのが怖かったですね。
――運転しながらインタビューに答える場面でも危なげない運転で、視聴者から「カッコいい」というコメントが多数ついていました。
芹澤：さすがに最初の5分くらいは無言で走らせてもらったんですが、そのあとはずっとお話しながら運転してました。お話しするのは大得意なので、ぜんぜん心配はなかったですね。ずっと楽しくおしゃべりしながら運転できて楽しかったです！
――動画のコメント欄を見ると、元々のファンではない方の感想が多かったです。免許を取ったことで仕事の幅が広がりましたね。
芹澤：あらためて、免許を取っておいて本当によかったと思います！ そもそも「MFゴースト」の製作チームが、当然ですけどみなさんクルマがお好きで。出演だけじゃなく主題歌も担当してる声優に対して、「どんなやつが来るのか…？」って品定めする感じが絶対にあったと思うんです。そこで、ドライバーを演じるためにマニュアルの免許を取ってきたことで、根性だけは認めてくださった…かなって。
そこからアルファロメオのラジオCMのお仕事をいただいて、今回もアルファロメオ4Cに乗るっていうお仕事があって。動画のコメント欄に「4Cからこんな人がおりてきたら好きになっちゃう」みたいなコメントもあって、私ってそういうのに乗せられちゃうから（笑）。完全に流れがきてるので、本当にマイカーをゲットしちゃおうかなと思ってます。
◆マイカーを「結構ガチで検討中」
――では、今年は運転の動画に引き続き、納車の様子が見られるかも…？
芹澤：結構ガチでクルマがほしいなって気持ちになってます。いろいろな人から「買ったほうが便利だよ」って勧められるんですよね。たしかに、ライブの帰り道ってボロボロだから誰にも会わずに帰りたいんですよ。そこでクルマがあったら、ドアを開けた瞬間に一息つける。そこが自分のお城みたいになるって聞いたので、それはいいなって思ってます。
――ちなみに狙っている車種は？
芹澤：せっかく演じているキャラが乗ってるクルマのCMまでやらせていただいたので、赤のアルファロメオ4Cかなと思ったんですけど…。乗ってみたら、乗用車としては難しい感じもあったのでアルファロメオジュニアがいいかな、でも「そんなの邪道だ」「せっかくならキャラに合わせろ」とか言われちゃったらどうしよう…とか、いろいろ悩んでます。
――芹澤さんが自分で選んだら、誰も文句は言わないと思います！ というか、型違いでも十分カッコいいです（笑）。納車後には、またドライブしている様子を動画で見たいファンも多いと思います。