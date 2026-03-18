体の不調で寝たきりになっていたおばあちゃんが、1週間ぶりに大型犬と再会して一緒に過ごしたら…？愛にあふれた光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破。「可愛い」「感動の再会」「この幸せな日常をずっと見ていたい」といった声が寄せられています。

【動画：1週間寝たきりだったおばあちゃん→久々に『大型犬』と再会した結果…愛にあふれた光景】

１週間ぶりに会った大型犬とおばあちゃん

YouTubeチャンネル「メイちゃんねる」に投稿されたのは、体の不調で1週間寝たきりの生活を送っていたおばあちゃんが、久しぶりにゴールデンレトリバーの「メイ」ちゃんと過ごした日の様子です。この日、投稿者さんがお家に様子を見に行くと、元気になったおばあちゃんはメイちゃんとお庭にいたそう。

メイちゃんは投稿者さんに駆け寄ってきて歓迎してくれたかと思うと、すぐにおばあちゃんのところへUターン。2人の間をもう一往復した後で、ベンチに座っているおばあちゃんに寄り添い、ニコニコと微笑んだとか。

おばあちゃんが寝たきりになっている間はメイちゃんと会えていなかったので、再会して一緒にいられるのが嬉しくて仕方ないようです。

喜びが止まらない！

おばあちゃんがお家に戻ってご飯を食べている間、投稿者さんはメイちゃんのブラッシングをすることに。投稿者さんと2人でいる間は、落ち着きを取り戻していたメイちゃん。しかしおばあちゃんが食事を終えて外に出てくると再びハイテンションになり、「待ってたよ～」とばかりに大喜びで駆け寄ったとか。

そしておばあちゃんがベンチに腰掛けたら、メイちゃんはまた隣にいって甘え始めたそう。おばあちゃんがブラッシングの続きをしてあげると、幸せそうにうっとり…。

その後もメイちゃんはおばあちゃんのそばを離れようとせず、おばあちゃんもメイちゃんを撫でたり抱きしめたりして愛を注ぎ続けていたそうですよ。メイちゃんとの幸せなひと時は、おばあちゃんをますます元気にしてくれたことでしょう。

愛にあふれた光景に感動

この投稿には「嬉しくて嬉しくて興奮さめやらぬ感じですね」「喜びように胸が熱くなります」「本当におばあちゃんが大好きなのが伝わる」「こちらも幸せな気持ちになります」といったコメントが寄せられ、愛にあふれた光景は多くの人の心を温めてくれることとなりました。

メイちゃんの可愛い姿や、おばあちゃんとの尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「メイちゃんねる」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「メイちゃんねる」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。