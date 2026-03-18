おねだり上手なわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で621万9000回再生を突破し、「たまらないです」「上目遣いにキュン」「なんてかわいい子なの」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『おい、遊べ』と圧をかけてくる犬→毎回ひょっこりと出てきて…可愛すぎる『登場の仕方』】

圧をかけてくる犬

Instagramアカウント「nicooo___2」の投稿主さんは、『にこ』ちゃんというビーグルの女の子と暮らしています。今回は、にこちゃんのかわいすぎる「おねだり」の様子を紹介したそうです。投稿主さんとにこちゃんは、かくれんぼをして遊ぶことがあるのだとか。

投稿主さんがドアの後ろに隠れていると、にこちゃんがヒョッコリと顔を出しました。その口には、毎回おもちゃが咥えられているといいます。この日のおもちゃは、「パトラッシュ」と名付けた犬のぬいぐるみ！少し大きなサイズですが、しっかりと咥えて「遊んで！！」とばかりに圧をかけてくるそうです。

かわいすぎるアピールにキュン♡

にこちゃんが持ってくるのは、おもちゃだけではありません。あるときはマスク、あるときは毛糸のバッグ…。そのときに遊びたいものを咥えてくるといいます。おもちゃを見せびらかしているときのにこちゃんは、上目遣いで見つめてくるそう。その甘えた表情もたまりません…♡

また、2階にいる投稿主さんに、階段の下からアピールすることもあるそう。「早く降りてきて」と伝えたいのか、何も咥えず目で訴えかけてくるとか。

ヒョッコリと顔を出す姿がとびきりかわいい、おねだり上手なにこちゃんなのでした。

この投稿には、「どのヒョッコリも可愛い」「時間の許す限り遊びたい」「エンドレスに見てしまう…」など、多くのコメントが寄せられています。

かわいすぎるルーティン

にこちゃんには、微笑ましい朝のルーティンがあるそうです。棚から自分の服を取り出したにこちゃんは、上手に丸めてパクリ。そのまま別の部屋へと移動して…。

「パトラッシュ」くんのそばに、自分の服を置くのだといいます。実は、にこちゃんはパトラッシュくんのことが大好き。毎朝欠かさず、自分の服を1着分けてあげるのだそうです。おねだり上手なだけでなく、友達思いな一面もあるのですね！

Instagramアカウント「nicooo___2」には、他にもにこちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。チャーミングなにこちゃんのファンになってしまった方は、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「nicooo___2」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。