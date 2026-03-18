堀未央奈、復讐に燃える“最恐の家政婦”に 『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』主演決定【コメント全文】
元乃木坂46のメンバーで俳優の堀未央奈が、読売テレビ・中京テレビ・BS12系で放送される4月期新ドラマ『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』の主演を務めることが18日、発表された。
【番組カット】包帯でぐるぐる巻きに…正体は堀未央奈
原作は、コミックレーベル「U-NEXT Comic」の縦スクロールマンガ『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』（シナリオ原作：石上加奈子 作画：J-MANGA CREATE）。LINEマンガでも話題の“クセツヨ”復讐劇となっている。
交通事故によって顔と子どもを奪われ、幸せの絶頂から地獄へ突き落とされた主人公が、トラックに轢かせて自分を殺そうとした元夫とその妻の家に“家政婦”として潜入する。善意の仮面を被り、完璧な仕事ぶりで懐深くへと入り込むその姿は、まさに“最恐の家政婦”。自らの人生を壊した登場人物一人ひとりに対し、予想を裏切る痛快な仕返しを繰り広げる、エッジの効いた“底なし系”復讐劇となっている。
第1報で公開された「顔面を包帯で埋め尽くした家政婦」の正体が、本作の主演を務める堀であることが発表された。知的なメガネを掛けたそのたたずまいは、冷静で完璧な家政婦そのもの。しかし、その瞳の奥には、かつての幸せを奪った者たちへ相応の報いを突きつけるための、底知れぬ復讐心が静かに宿っている。
同時に解禁されたティザームービーでは、凄惨な事故の記憶と傷に苦悶し、深い絶望の淵に沈む包帯姿から一転し、包帯を解き、知的なメガネを掛けた彼女は、これから始まる復讐を謳歌するかのように狂気的な高笑いを上げながら涙を流し、見る者を戦慄させる。 その豹変ぶりは、まさに“最恐の家政婦”となっている。
本作は、4月9日深夜に読売テレビ（関西エリア）と中京テレビ（東海エリア）、11日にBS12 トゥエルビ にて放送開始される。さらに、読売テレビ放送後にTVerでの見逃し配信に加え、動画配信サービス「U-NEXT」にて各話放送終了後から第1話から最新話まで見放題独占配信される。
また、主人公・佐藤香子（堀）を地獄へ落としたターゲット陣のキャストに関しても近日公開を予定している。
【コメント全文】
――本作への出演が決まったときの思いをお聞かせください。
出演のお話をいただいたときはとてもうれしかったです。同時に、壮絶な過去を背負いながら復讐の道を歩んでいく香子を演じることへの責任の重さも感じ、身が引き締まる思いでした。彼女の強さや痛みを丁寧に表現しながら、この作品の持つ緊張感や人間ドラマを大切に演じたいと思いました。
――役柄を教えてください。また、役への思いをお聞かせください。
私が演じる香子は、大切なものを奪われた女性が人生を取り戻すため復讐を決意する役です。悲しみや怒りだけではなく、その奥にある孤独や葛藤など人間の複雑な感情が詰まった人物だと感じています。包帯姿のビジュアルが象徴的ですが、実際に身につけたときは自分が別人になったような感覚があり、彼女の覚悟や強さをより強く感じました。繊細な感情の揺れも丁寧に演じたいと思っています。
――放送を楽しみにしている視聴者のみなさんへメッセージをお願いします。
人間の執念が交錯するスリリングな復讐劇です。ハラハラする展開の中で、主人公がどう変わっていくのかもぜひ注目していただけたらうれしいです。放送を楽しみにしていてください。
【番組カット】包帯でぐるぐる巻きに…正体は堀未央奈
原作は、コミックレーベル「U-NEXT Comic」の縦スクロールマンガ『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』（シナリオ原作：石上加奈子 作画：J-MANGA CREATE）。LINEマンガでも話題の“クセツヨ”復讐劇となっている。
第1報で公開された「顔面を包帯で埋め尽くした家政婦」の正体が、本作の主演を務める堀であることが発表された。知的なメガネを掛けたそのたたずまいは、冷静で完璧な家政婦そのもの。しかし、その瞳の奥には、かつての幸せを奪った者たちへ相応の報いを突きつけるための、底知れぬ復讐心が静かに宿っている。
同時に解禁されたティザームービーでは、凄惨な事故の記憶と傷に苦悶し、深い絶望の淵に沈む包帯姿から一転し、包帯を解き、知的なメガネを掛けた彼女は、これから始まる復讐を謳歌するかのように狂気的な高笑いを上げながら涙を流し、見る者を戦慄させる。 その豹変ぶりは、まさに“最恐の家政婦”となっている。
本作は、4月9日深夜に読売テレビ（関西エリア）と中京テレビ（東海エリア）、11日にBS12 トゥエルビ にて放送開始される。さらに、読売テレビ放送後にTVerでの見逃し配信に加え、動画配信サービス「U-NEXT」にて各話放送終了後から第1話から最新話まで見放題独占配信される。
また、主人公・佐藤香子（堀）を地獄へ落としたターゲット陣のキャストに関しても近日公開を予定している。
【コメント全文】
――本作への出演が決まったときの思いをお聞かせください。
出演のお話をいただいたときはとてもうれしかったです。同時に、壮絶な過去を背負いながら復讐の道を歩んでいく香子を演じることへの責任の重さも感じ、身が引き締まる思いでした。彼女の強さや痛みを丁寧に表現しながら、この作品の持つ緊張感や人間ドラマを大切に演じたいと思いました。
――役柄を教えてください。また、役への思いをお聞かせください。
私が演じる香子は、大切なものを奪われた女性が人生を取り戻すため復讐を決意する役です。悲しみや怒りだけではなく、その奥にある孤独や葛藤など人間の複雑な感情が詰まった人物だと感じています。包帯姿のビジュアルが象徴的ですが、実際に身につけたときは自分が別人になったような感覚があり、彼女の覚悟や強さをより強く感じました。繊細な感情の揺れも丁寧に演じたいと思っています。
――放送を楽しみにしている視聴者のみなさんへメッセージをお願いします。
人間の執念が交錯するスリリングな復讐劇です。ハラハラする展開の中で、主人公がどう変わっていくのかもぜひ注目していただけたらうれしいです。放送を楽しみにしていてください。