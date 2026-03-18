◇第6回WBC決勝ラウンド 決勝 米国ーベネズエラ（2026年3月17日 米フロリダ州マイアミ）

米国は17日（日本時間18日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝でベネズエラと対戦。試合前に23年の第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表のラーズ・ヌートバー外野手（28＝カージナルス）がNetflixの生配信に出演した。

注目を集めたドミニカ共和国との準決勝。米国は2回に先発のスキーンズがカミネロにソロを浴びて先制を許したが、4回にこの日5番に抜てきされたヘンダーソンが右中間へ同点ソロ。さらにアンソニーにも中堅への勝ち越しソロが飛び出し、一気に逆転に成功した。

先発・スキーンズは超強力打線相手に粘投。4回1/3を投げ、6安打1失点に封じて役割を果たした。4回1死一、二塁で登板した2番手のロジャースがソトを遊ゴロ併殺、7回2死二、三塁のピンチではベドナーがマルテを空振り三振に仕留めるなど救援陣も奮闘。2―1の9回は剛腕・ミラーが締めてリードを守った。

直前中継で共演していた「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務める俳優・渡辺謙から「ヌートバー選手が、もしアメリカ打線に入っていたら？」とまさかの質問が飛んだ。

ヌートバーは「この打線を見たら入る隙がない」と苦笑いしながらも、「もし入れるなら真っすぐを逃さないように常に意識します」と返答した。

前回大会の決勝についても「すごく緊張しましたが、大谷選手の言葉によって緊張がほぐれた。その影響で素晴らしいアメリカチームを倒せました」と振り返った。