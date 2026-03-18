米国のトランプ大統領＝16日、米ホワイトハウスの大統領執務室/Aaron Schwartz/UPI/Bloomberg/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は17日、対イラン戦争で北大西洋条約機構（NATO）の加盟国などが米国に協力することはないと明らかにした。前日にはホルムズ海峡の航行の安全を確保するのに協力する「数カ国」を「間もなく」発表すると明言していた。

トランプ氏は自身のSNSで、「NATOの『同盟国』の大半がイランのテロリスト体制に対する我々の軍事作戦に関与したくないと通告してきた」と明らかにした。

トランプ氏は16日に、即時の協力を申し出ない国々を繰り返し非難したが、17日にはNATOの支援をもう必要としておらず、望んでもいないと考えを翻した。「最初から必要としていなかった」とも主張し、日本、オーストラリア、韓国についても同様だとした。トランプ氏は米国が世界一強い国で「誰の助けも必要としていない」と強調した。

投稿後、トランプ氏は大統領執務室でNATO加盟国が支援しないことに「驚いた」と繰り返した。

トランプ氏は報道陣に「NATOは極めて愚かな過ちを犯している」と述べた。「以前から言ってきたが、私はNATOが米国を支えてくれるか疑問に思っていた。米国はNATO加盟国を必要としないため、今回はよい試金石だったが、支援を表明すべきだった」と主張した。

16日のSNSへの投稿で具体的に言及していた中国について、17日の投稿では全く触れなかった。

トランプ氏は今回の投稿の24時間弱前に、ホルムズ海峡の航行で恩恵を受けている国々は米国を支援すべきだと公然と述べていた。トランプ氏は同海峡の安全の確保への支援を申し出た「数カ国」を「間もなく」発表するとしていたが、具体的な国名は明かしていなかった。