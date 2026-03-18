ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥの中村正人の公式Ｘが凍結されたことが１７日までにわかった。１８日午前８時現在、まだ凍結中。１８日はドリカム９年ぶりに新アルバムを発売予定。直前でのアカウント凍結に中村はバンド公式Ｘで「中村正人です これは『お前は少し黙っていろ』と神様のお告げでしょう」と無念をつぶやいた。

中村は１７日にバンドの公式Ｘで「中村正人です 私のアカウントが凍結されたので、ここからポストします」とし「このタイミングでこんなことが起きるなんて驚きましたが乗り越えるしかございません。よろしくお願いしますとともにこの情報拡散お願いします」とファンへ呼びかけた。

１８日にはドリカム９年ぶりの新アルバムが発売予定。中村は個人のＸで告知を続けていたが、直前でのまさかのアカウント凍結。中村は「これは『お前は少し黙っていろ』と神様のお告げでしょう」とつぶやき「明日の発売日は、ベイビーズ、マサマニア、スタッフの皆様に任せておけということなのでしょう。ドリの大切な大切なオリジナルＮＥＷアルバム、くれぐれもよろしくお願いします」とバンド公式Ｘでつぶやいた。

バンド公式Ｘでも「スタッフです。２０２６年３月１７日（火）１８：００時点で中村正人のＸアカウント（＠ＤＣＴ＿ＭＡＳＡＴＯ）が凍結されていることを確認しました。ただいま復旧に向けて対応中です」と記し、「『ＴＨＥ ＢＬＡＣＫ ○ ＡＬＢＵＭ』のアルバムリリースのタイミングに、中村正人のＸを楽しみにされている皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします」と呼びかけていた。