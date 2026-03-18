「APEX LEGENDS×GUNDAM」コラボガンプラ3商品がプレバンにて3月19日12時より予約開始
3月19日12時より予約開始 【RG 1/144 フリーダムガンダム -APEX LEGENDS(TM) クリプト Ver.-】 7月 発売予定 価格：4,400円 【RG 1/144 ガンダムエピオン -APEX LEGENDS(TM) オルター Ver.-】 7月 発売予定 価格：5,500円 【RG 1/144 ウイングガンダムゼロ EW -APEX LEGENDS(TM) ヴァルキリー Ver.-】 7月 発売予定 価格：4,400円
7月 発売予定
7月 発売予定
7月 発売予定
(C)SOTSU･SUNRISE
BANDAI SPIRITSは、「APEX LEGENDS×GUNDAM」コラボガンプラ3商品を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月19日12時より予約受付を開始する。発送は7月を予定している。
本商品はチーム対戦型バトルロイヤルFPS「APEX LEGENDS」とコラボしたRGガンプラ。ラインナップは「RG 1/144 フリーダムガンダム -APEX LEGENDS(TM) クリプト Ver.-」、「RG 1/144 ガンダムエピオン -APEX LEGENDS(TM) オルター Ver.-」、「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ EW -APEX LEGENDS(TM) ヴァルキリー Ver.-」の3商品。
各ガンプラは「APEX LEGENDS」に登場する各レジェンドをイメージしたカラーリングとなっている。
RG 1/144 フリーダムガンダム -APEX LEGENDS(TM) クリプト Ver.-
7月 発売予定
価格：4,400円
RG 1/144 ガンダムエピオン -APEX LEGENDS(TM) オルター Ver.-
7月 発売予定
価格：5,500円
RG 1/144 ウイングガンダムゼロ EW -APEX LEGENDS(TM) ヴァルキリー Ver.-
7月 発売予定
価格：4,400円
(C)SOTSU･SUNRISE
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