なにわ男子、同期のユニバ『スーパー・ニンテンドー・ワールド』を祝福 青春が詰まった場所
7人組グループ・なにわ男子が18日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で『スーパー・ニンテンドー・ワールド』開業5周年アニバーサリー・イベントにスペシャルゲストとして参加した。
【写真】紙吹雪が舞う中…土管から登場したなにわ男子
任天堂のマリオや仲間たち、ドンキーコングなどのアトラクションが楽しめる人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年3月18日のグランドオープンから5周年となり、この日で6年目の朝を迎えた。
大橋和也は「なんとなにわ男子もデビューして５周年がたったんですよ。ありがとうございます！同い年の場所で、なにわ男子全員そろってこの場に立てることがすごくうれしい」と元気いっぱいあいさつし、大きな拍手が起こった。
大阪の“同期”とあって、USJにはたくさんの思い出がある。長尾謙杜は「何十回、何百回というほどユニバには来させていただいて」と、関西でおなじみの「ユニバ」を使って表現。「メンバーとも何回か来ているんですけど、元気がでる」と言い、「青春が詰まった場所」としみじみ語っていた。
イベントでなにわ男子は、マリオやルイージたちと一緒に、「土管」を抜けてメンバーが登場。巨大ケーキが飾られた「スーパースター・プラザ」（エリア入口）に登場し、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の5周年を祝った。
このほか、「5周年アニバーサリー・デコレーション」、5周年限定でヨッシーが登場する「ミート＆グリート」、マリオやルイージ、ヨッシーたちがエリア内を進むミニマーチ「キノコ王国で大冒険！わくわくスターハント・マーチ」、さらに限定フード＆グッズなどが紹介された。
【写真】紙吹雪が舞う中…土管から登場したなにわ男子
任天堂のマリオや仲間たち、ドンキーコングなどのアトラクションが楽しめる人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年3月18日のグランドオープンから5周年となり、この日で6年目の朝を迎えた。
大阪の“同期”とあって、USJにはたくさんの思い出がある。長尾謙杜は「何十回、何百回というほどユニバには来させていただいて」と、関西でおなじみの「ユニバ」を使って表現。「メンバーとも何回か来ているんですけど、元気がでる」と言い、「青春が詰まった場所」としみじみ語っていた。
イベントでなにわ男子は、マリオやルイージたちと一緒に、「土管」を抜けてメンバーが登場。巨大ケーキが飾られた「スーパースター・プラザ」（エリア入口）に登場し、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の5周年を祝った。
このほか、「5周年アニバーサリー・デコレーション」、5周年限定でヨッシーが登場する「ミート＆グリート」、マリオやルイージ、ヨッシーたちがエリア内を進むミニマーチ「キノコ王国で大冒険！わくわくスターハント・マーチ」、さらに限定フード＆グッズなどが紹介された。