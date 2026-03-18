【ひらがなクイズ】解けると楽しい！共通する 2文字を考えてみよう！ ヒントはお金を多く持つ人
普段の会話で耳にする言葉に注目して、頭のストレッチを楽しんでみませんか？
今回は、誰もが一度は憧れる存在から、歴史あるブランド、さらには情緒豊かな色の名前を用意しました。3つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。
□□もち
□□ぼう
あ□□
ヒント：たくさんの財産やお金を持っている人のことを何と呼ぶ？
答えを見る
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▼解説
かねもち（金持ち）
かねぼう（カネボウ）
あかね（茜／茜色）
富の象徴である「金持ち（かねもち）」、美を追求するブランドの「カネボウ（かねぼう）」、そして空を赤く染める「茜（あかね）」。経済、美意識、自然現象と、全く異なる背景を持つ言葉たちが「かね」という共通の響きによって丁寧につながりました。3つのピースが正しい位置に収まり、答えが鮮明に浮かび上がった瞬間の心地よさを味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、誰もが一度は憧れる存在から、歴史あるブランド、さらには情緒豊かな色の名前を用意しました。3つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□もち
□□ぼう
あ□□
ヒント：たくさんの財産やお金を持っている人のことを何と呼ぶ？
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正解：かね正解は「かね」でした。
▼解説
かねもち（金持ち）
かねぼう（カネボウ）
あかね（茜／茜色）
富の象徴である「金持ち（かねもち）」、美を追求するブランドの「カネボウ（かねぼう）」、そして空を赤く染める「茜（あかね）」。経済、美意識、自然現象と、全く異なる背景を持つ言葉たちが「かね」という共通の響きによって丁寧につながりました。3つのピースが正しい位置に収まり、答えが鮮明に浮かび上がった瞬間の心地よさを味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)