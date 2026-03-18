「オン眉カットに笑」プロ野球選手、1歳娘の“ファーストカット”公開！ 妻は元AKB48アイドル
妻は元AKB48の多田愛佳さんで、千葉ロッテマリーンズ所属の山口航輝選手は3月16日、自身のInstagramを更新。娘の“ファーストカット”を披露しました。
【写真】山口航輝の娘の髪形
また山口選手の「髪の毛はどのような形で残してるか教えてください！！」という問い掛けに、ファンからは「ネックレスやブレスレットにされる方もいますね！」「うちは筆にしました」「ファーストカット保管用の小さくて可愛い木箱が売ったりしてます」「うちはとりあえずジップロックに入れて残してます笑」と、さまざまな声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】山口航輝の娘の髪形
「僕も記念に1カットやりました！」山口選手は「first cut 先日1歳半を迎えたところで初めてカットしました！」とつづり、3枚の写真を投稿。娘の初めてのヘアカットの様子を披露しています。「知り合いの方にきていただきオン眉カットに笑 僕も記念に1カットやりました！」と、1枚目は山口選手が娘の髪の毛を切る姿です。椅子に座った娘にはすっぽりと布が掛けられ、行儀よくしている様子がうかがえます。結果的に娘の髪形は“オンザ眉毛”に。
「娘が産まれて初めての誕生日を迎えました！！」2025年10月19日には「娘が産まれて初めての誕生日を迎えました！！」と、娘の誕生日ショットを公開していた山口選手。ファンからは、「1歳おめでとうございます」「スクスク元気に育ってください」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)