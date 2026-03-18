なにわ男子、USJにサプライズ登場！ 任天堂エリア5周年をお祝い〈取材レポ〉
今年の11月でデビュー5周年を迎えるなにわ男子が、3月18日（水）に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年を祝うセレモニーにサプライズ登場。マリオ、ルイージ、ヨッシー、ピーチ姫、キノピオとともに、7時という早朝とは思えない元気いっぱいな姿を見せた。
【写真】大きなプレゼントボックスを全員で開封する、なにわ男子
■USJとなにわ男子は同い年！
2021年3月18日のグランドオープンから、今年で開業5周年を迎えた「スーパー・ニンテンドー・ワールド」。本エリアでは、3月18日（水）から2027年1月11日 （月）までの期間限定で、開業5周年を記念した“無敵”になって遊べる特別体験を展開する。
今回登場したなにわ男子は、2021年11月12日にシングル『初心LOVE』でCDデビューし、本エリアと同じく5周年イヤー突入中。今年に入ってすでに、初の東京ドーム公演と、アーティスト史上初の京セラドーム大阪6日間公演を成功させており、また一つ磨きがかかった七人が「スーパー・ニンテンドー・ワールド」に登場した。
大橋和也は本パークとグループが共に5周年を迎えることについて、「同い年の場所に全員そろって立てたことがすごくうれしいです。わたくしごとなのですがヨッシーが大好きで、メンバーカラーも緑で一緒なんです。横に立つのはすごくドキドキしていたんですけど、ヨッシーが緊張をほぐしてくれて“超最高です”」と早朝とは思えない元気いっぱいな様子を見せる。
また、アニバーサリー・セレモニーは、5周年を迎えた「スーパー・ニンテンドー・ワールド」で、なにわ男子が大人気のアトラクションやアクティビティに挑戦するシーンの映像からスタート。
まるでマリオやルイージのようにエリアのアクティビティに挑戦し、全身を使って、みんなで力をあわせて超元気にクリアしていく様子が特設スクリーンに映し出され、藤原丈一郎＆大橋は「マリオカート 〜クッパの挑戦状」、高橋恭平＆大西流星＆長尾謙社は「あつめろ！ボムへい・バラバラパズル」、道枝駿佑＆西畑大吾は「そろえる！ドッスン・フリップパネル」に挑戦していた。
道枝＆西畑は「あつめろ！ボムへい・バラバラパズル」は「まさに一致団結」と絶賛。素で夢中になって遊んだと明かす。
また大西はエリア5周年に期待することを聞かれ、「ゲームしている人はもちろん、それを見守ってたりとか応援してる人も一緒になってこう楽しめるような一致団結できる1年にしていただきたいなと思います」とコメント。
続けて藤原は、本エリアで無敵状態を楽しんでほしいと熱を込め、「スタープラザ」に登場したスーパースターで仕上げたスペシャルなケーキのデコレーションを指しながら、「あちらに見えるケーキもそうなんですけども、スーパースターがたくさんいるので、皆さんにはぜひ無敵状態を体験していただきたいなと思います」と語る。
小さい頃から何百回と言えるほど来ているという長尾は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを「僕の青春が詰まった場所」と紹介。「『スーパー・ニンテンドー・ワールド』ができた時も来させていただいたのですが、それから5年経って、僕たちも5周年で、より一緒に成長していけたらいいなと感じています」とかみ締めた。
加えて高橋も自身の思い出をシェア。「何度も来るたびに楽しい体験ができますし、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』では土管の前で友だちと10分くらい写真を撮ったことがありました。アトラクションだけじゃなく世界観も魅力だと思います」と夢中になった思い出を振り返る。
続いてメンバーたちが、お祝いに駆け付けたクルーと一緒に大きなプレゼントボックスを全員で開封すると、中からスター形のコンフェティ（紙吹雪）が大量に出現。カラフルなバルーンやコンフェティが青空に舞いあがる中、メンバーは全員で“一致団結”し、マリオのように思い切りジャンプ！ 息ピッタリの様子で超売気にエリア開業5周年を祝った。
フォトセッション中、ゲームでおなじみの無敵BGMが流れると、ポーズを決めながら同BGMを口ずさみ、盛り上げてくれたメンバーたち。今後もマリオたちのジャンプように、大躍進していくことに違いない。
【写真】大きなプレゼントボックスを全員で開封する、なにわ男子
■USJとなにわ男子は同い年！
2021年3月18日のグランドオープンから、今年で開業5周年を迎えた「スーパー・ニンテンドー・ワールド」。本エリアでは、3月18日（水）から2027年1月11日 （月）までの期間限定で、開業5周年を記念した“無敵”になって遊べる特別体験を展開する。
大橋和也は本パークとグループが共に5周年を迎えることについて、「同い年の場所に全員そろって立てたことがすごくうれしいです。わたくしごとなのですがヨッシーが大好きで、メンバーカラーも緑で一緒なんです。横に立つのはすごくドキドキしていたんですけど、ヨッシーが緊張をほぐしてくれて“超最高です”」と早朝とは思えない元気いっぱいな様子を見せる。
また、アニバーサリー・セレモニーは、5周年を迎えた「スーパー・ニンテンドー・ワールド」で、なにわ男子が大人気のアトラクションやアクティビティに挑戦するシーンの映像からスタート。
まるでマリオやルイージのようにエリアのアクティビティに挑戦し、全身を使って、みんなで力をあわせて超元気にクリアしていく様子が特設スクリーンに映し出され、藤原丈一郎＆大橋は「マリオカート 〜クッパの挑戦状」、高橋恭平＆大西流星＆長尾謙社は「あつめろ！ボムへい・バラバラパズル」、道枝駿佑＆西畑大吾は「そろえる！ドッスン・フリップパネル」に挑戦していた。
道枝＆西畑は「あつめろ！ボムへい・バラバラパズル」は「まさに一致団結」と絶賛。素で夢中になって遊んだと明かす。
また大西はエリア5周年に期待することを聞かれ、「ゲームしている人はもちろん、それを見守ってたりとか応援してる人も一緒になってこう楽しめるような一致団結できる1年にしていただきたいなと思います」とコメント。
続けて藤原は、本エリアで無敵状態を楽しんでほしいと熱を込め、「スタープラザ」に登場したスーパースターで仕上げたスペシャルなケーキのデコレーションを指しながら、「あちらに見えるケーキもそうなんですけども、スーパースターがたくさんいるので、皆さんにはぜひ無敵状態を体験していただきたいなと思います」と語る。
小さい頃から何百回と言えるほど来ているという長尾は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを「僕の青春が詰まった場所」と紹介。「『スーパー・ニンテンドー・ワールド』ができた時も来させていただいたのですが、それから5年経って、僕たちも5周年で、より一緒に成長していけたらいいなと感じています」とかみ締めた。
加えて高橋も自身の思い出をシェア。「何度も来るたびに楽しい体験ができますし、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』では土管の前で友だちと10分くらい写真を撮ったことがありました。アトラクションだけじゃなく世界観も魅力だと思います」と夢中になった思い出を振り返る。
続いてメンバーたちが、お祝いに駆け付けたクルーと一緒に大きなプレゼントボックスを全員で開封すると、中からスター形のコンフェティ（紙吹雪）が大量に出現。カラフルなバルーンやコンフェティが青空に舞いあがる中、メンバーは全員で“一致団結”し、マリオのように思い切りジャンプ！ 息ピッタリの様子で超売気にエリア開業5周年を祝った。
フォトセッション中、ゲームでおなじみの無敵BGMが流れると、ポーズを決めながら同BGMを口ずさみ、盛り上げてくれたメンバーたち。今後もマリオたちのジャンプように、大躍進していくことに違いない。