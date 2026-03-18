＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】実際の取組の様子

体重200キロの力士に“異変”が発生。渾身の投げを打つも直後に“ピタリ”と動きが止まり、ファンから「限界だ」「悲しいなぁ」とため息が漏れる一方、「どこか清々しい顔してるな」「よく頑張ってるよ」とねぎらいの声も相次ぐ場面があった。

十両十一枚目・寿之富士（伊勢ヶ濱）と十両十二枚目・剣翔（追手風）の一番。立ち合いまわしを狙いにいったのは身長185センチ・体重200キロの剣翔。対する身長195センチ・体重145キロの寿之富士に押されるも、剣翔は左の上手を引き、右腕で相手の肩から首を抱え込むように組み止め、体を捻って左から渾身の投げを打った。だがこれを寿之富士に踏ん張られると、剣翔の動きはどこか観念した様子で“ピタリ”と止まった。その後の剣翔は力無く寿之富士に送り出され初日からの10連敗。寿之富士は勝ち越しに王手をかける7勝目を挙げた。

現在34歳のベテラン・剣翔は今場所五日目も、十両十四枚目・荒篤山（荒汐）との一番で突然後ずさりして自ら土俵を割っていた。もともと2020年春場所で左膝前十字靱帯を部分断裂しており、2024年の春場所でも前十字靱帯損傷、半月板損傷などで2カ月の治療を要する重傷に。2025年の五月場所は志摩ノ海（木瀬）、先場所は輝（高田川）相手に似たような結末を迎えるなど、満身創痍の土俵が続いている。今場所も左ひざに大きなサポーターを巻いて6場所ぶり勝ち越しを目指したが叶わず、初日から連敗が続く苦しい展開となっている。

寿之富士に送り出された直後、剣翔は小さく頷くように所定の位置に戻り、息を吐いて一礼していた。満身創痍で本場所に臨む力士の姿に、ABEMAの視聴者も「膝が限界だ」「悲しいなぁ」「痛いんだよね」と悲痛な声を上げる一方、「どこか清々しい顔してるな」「よく頑張ってるよ」「優しい送り出しだったね」と健闘を称えるコメントも相次いだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）