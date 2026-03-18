人気レースクイーンの池永百合（29）が18日までに自身のインスタグラムを更新。チューブトップのコスチューム姿を披露した。

「素敵なお写真ありがとうございます 素敵な衣装はくるみさん @mashikuru が手掛けてくださいました 力さん @garage.chikara 衣装を貸していただきありがとうございました」とつづり、「VELENO&Garage力」の白とブルーのチューブトップのコスチューム姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「美しいクビレ 最高です」「べっぴんさんでとっても可愛いね」「綺麗で可愛い」「かわいすぎです めちゃくちゃ素敵です」「本当に、1ミリも無駄のない美しさ」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。