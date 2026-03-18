四十肩・五十肩の根本原因は『肩の内旋』？予防・改善に効く背骨コンディショニング3選

四十肩・五十肩は、肩の内旋が引き金になる

背骨コンディショニングで四十肩・五十肩の予防・改善四十肩・五十肩の根本原因は「肩の内旋」と「仙骨のゆがみ」

肩の痛みとともに、腕を上げたり後ろに回したりする動きが制限される、四十肩・五十肩。この年代に発症することが多いことからこう呼ばれていますが、医学的には「肩関節周囲炎」という名があります。仙骨のゆがみによる代償姿勢によって肩が内側に入り（内旋）、筋肉や腱が引っ張られて神経の伝導異常を起こしていることが原因です。伝導異常が続くと筋肉や腱が固くなり、関節の動きをスムーズにする滑液(かつえき)の出が悪くなって関節の骨がこすれ、炎症を起こして痛みとなります。

さらに、肩を通る神経は首から指先までつながっているため、途中にある肩関節の内旋が引き金となって肘や手首・指の関節にも影響が現れ、腱鞘炎(けんしょうえん)や肘関節の炎症が起こることもあります。また、指の関節が変形することもあります。

自然に治ったと思っても要注意！可動域が狭まるリスク

よく、四十肩・五十肩は、半年から１年ほどで自然に治るといわれますが、これは痛みを感じにくくなっただけで、筋肉や腱、神経の状態が改善・治癒したわけではありません。症状がなくなっても、筋肉や関節が固くなって可動域が狭せばまっていることや神経の伝導異常が多いため、肩ゆるめなどを積極的に行って可動域を広げましょう。

【実践】四十肩・五十肩を予防・改善する3つの矯正ストレッチ

【ゆるめる体操】肩入れ ストレッチ

四十肩・五十肩の予防・改善に背骨コンディショニングでストレッチ体操①

ゆるめる部位：肩関節周辺

肩入れストレッチ：肩関節周辺を大きくゆるめる

肩の関節や筋肉全体に働きかけ、固くなった肩の関節をゆるめます。上体の重みを使うことで、より効果的に肩関節に働きかけることができます。

肩入れ ストレッチ体操のやり方

【1】四つ這いになって両足の指を立て、両手を前に伸ばして前を見ます。

【2】肘を伸ばしたまま、お尻をやや後方に引いて肩から沈めるように上体を伸ばします。

肩を沈めるときは、肘を伸ばしたまま腰を後ろに引き、上体の重みを使ってスムーズに行います。

肩に痛みがあるときは、無理せずできるところまでにしてください。

四十肩・五十肩の予防・改善に背骨コンディショニングでストレッチ体操②

矯正部位：肩関節周辺

肩入れ ストレッチ体操のポイント【矯正体操】肩ゆるめ上下・まわす ストレッチ肩ゆるめ上下・まわす：血流を促し可動域を広げる

心臓より高い位置で小さい筋肉を動かして心拍数を速(すみ)やかに上昇させるため、ウォーミングアップにも最適です。「肩入れ」とセットで行うことで、より効果的に肩をゆるめることができます。

肩ゆるめ上下・まわす ストレッチ体操のやり方

【1/肩ゆるめ】左手は脇の下から右肩をつかみ、右手を上にして左肩に乗せ、肘を上下に重ねるようにして手を組みます。

【2/肩ゆるめ 上下】両肘を合わせたまま、できるだけ肘を肩より高く上げ下の手で上の手を上げるように動かします。

【3/肩ゆるめ まわす】肩ゆるめ（上下）を終えたら、そのまま肘で円を描くように回します。右肘が上のときは反時計回りで左肘が上になっているときは時計回りで行います。

肘を上下に動かすときも回すときも、肘が離れないよう、両肘をつけたまま行います。

腕を動かすときに痛みがあるときは可能な範囲で行い、少しずつ可動域を広げていきます。

頭痛・肩こりの予防・改善に背骨コンディショニングでストレッチ体操③

ゆるめる部位：肩関節周辺

肩ゆるめ上下・まわす ストレッチ体操のポイント【矯正体操】腕つかみ肩開き ストレッチ腕つかみ肩開き：内側に入った肩を正しい位置へ

肩まわりの肩甲上腕関節や腱板、とくに棘下筋(きょくかきん)、小円筋の腱に働きかけ、内側に入り込んだ（内旋）肩を矯正します。

腕つかみ肩開き ストレッチ体操のやり方

【1】イスに浅く腰かけ、肘を垂直に曲げ、手のひらを上に向けて前に出した腕を、腰の後ろから回したもう一方の手でつかみます。そのまま両肩を後ろに引いて、肩甲骨を寄せます。

【2】肘を曲げたまま腕を身体の横に開き（外旋）、さらに肩甲骨を寄せます。元に戻します。

腕つかみ肩開き ストレッチ体操のバリエーション

手が届かない場合は、タオルを上腕にかけて行います。

肘を外旋するときは肩が回らないよう、上体は常に正面を向いているようにします。

肘は真横（90度）まで開くのが理想ですが、難しい場合はできるところまで広げ、少しずつ可動域を広げていきます。

腕つかみ肩開き ストレッチ体操のポイント肩甲骨(けんこうこつ)のゆがみは背中を丸くし多くの症状の原因となる

肩甲骨は肩関節で鎖骨や上腕骨とつながり、内に寄せたり開いたり、上下に移動する自由な動きで上腕の大きな動きを助け、可動域を広げています。しかし、代償姿勢によって肩が内旋し背中が丸まって猫背になると、肩甲骨が開いたり、上がったままになってしまうことがあります。

さらに、肩甲骨がゆがみ始めると、肩甲骨についている僧帽筋や肩甲挙筋(けんこうきょきん)などの筋肉の動きも悪くなります。ひどくなると脊髄神経から指先にまでつながる尺骨神経や橈骨神経にも伝導異常を起こして、さまざまな症状を起こします。

頚椎4～6

主に関係する神経

背骨のゆがみからくる主な症状

橈骨神経

関連する器官・部位

首、肩、腕、中指

考えられる主な症状

肩こり、腱鞘炎、中指のしびれ

頚椎7・胸椎1～3

主に関係する神経

尺骨神経

関連する器官・部位

首、肩、腕、小指・薬指

考えられる主な症状

多汗症、小指・薬指のしびれ、鎖骨の痛み、自律神経失調症、呼吸障害、ぜん息

出典：『一生痛みのないカラダをつくる 背骨コンディショニング 仙骨のゆがみを整え、全身の不調を根本から改善する症状別プログラム』著/日野秀彦