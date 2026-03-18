東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.00　高値159.49　安値158.72

160.19　ハイブレイク
159.84　抵抗2
159.42　抵抗1
159.07　ピボット
158.65　支持1
158.30　支持2
157.88　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1540　高値1.1547　安値1.1466

1.1650　ハイブレイク
1.1599　抵抗2
1.1569　抵抗1
1.1518　ピボット
1.1488　支持1
1.1437　支持2
1.1407　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3356　高値1.3365　安値1.3274

1.3480　ハイブレイク
1.3423　抵抗2
1.3389　抵抗1
1.3332　ピボット
1.3298　支持1
1.3241　支持2
1.3207　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7848　高値0.7900　安値0.7844

0.7940　ハイブレイク
0.7920　抵抗2
0.7884　抵抗1
0.7864　ピボット
0.7828　支持1
0.7808　支持2
0.7772　ローブレイク