東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.00 高値159.49 安値158.72
160.19 ハイブレイク
159.84 抵抗2
159.42 抵抗1
159.07 ピボット
158.65 支持1
158.30 支持2
157.88 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1540 高値1.1547 安値1.1466
1.1650 ハイブレイク
1.1599 抵抗2
1.1569 抵抗1
1.1518 ピボット
1.1488 支持1
1.1437 支持2
1.1407 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3356 高値1.3365 安値1.3274
1.3480 ハイブレイク
1.3423 抵抗2
1.3389 抵抗1
1.3332 ピボット
1.3298 支持1
1.3241 支持2
1.3207 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7848 高値0.7900 安値0.7844
0.7940 ハイブレイク
0.7920 抵抗2
0.7884 抵抗1
0.7864 ピボット
0.7828 支持1
0.7808 支持2
0.7772 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.00 高値159.49 安値158.72
160.19 ハイブレイク
159.84 抵抗2
159.42 抵抗1
159.07 ピボット
158.65 支持1
158.30 支持2
157.88 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1540 高値1.1547 安値1.1466
1.1650 ハイブレイク
1.1599 抵抗2
1.1569 抵抗1
1.1518 ピボット
1.1488 支持1
1.1437 支持2
1.1407 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3356 高値1.3365 安値1.3274
1.3480 ハイブレイク
1.3423 抵抗2
1.3389 抵抗1
1.3332 ピボット
1.3298 支持1
1.3241 支持2
1.3207 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7848 高値0.7900 安値0.7844
0.7940 ハイブレイク
0.7920 抵抗2
0.7884 抵抗1
0.7864 ピボット
0.7828 支持1
0.7808 支持2
0.7772 ローブレイク