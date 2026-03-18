東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7105　高値0.7118　安値0.7049

0.7201　ハイブレイク
0.7160　抵抗2
0.7132　抵抗1
0.7091　ピボット
0.7063　支持1
0.7022　支持2
0.6994　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5858　高値0.5869　安値0.5817

0.5931　ハイブレイク
0.5900　抵抗2
0.5879　抵抗1
0.5848　ピボット
0.5827　支持1
0.5796　支持2
0.5775　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3691　高値1.3722　安値1.3680

1.3757　ハイブレイク
1.3740　抵抗2
1.3715　抵抗1
1.3698　ピボット
1.3673　支持1
1.3656　支持2
1.3631　ローブレイク