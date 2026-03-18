東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7105 高値0.7118 安値0.7049
0.7201 ハイブレイク
0.7160 抵抗2
0.7132 抵抗1
0.7091 ピボット
0.7063 支持1
0.7022 支持2
0.6994 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5858 高値0.5869 安値0.5817
0.5931 ハイブレイク
0.5900 抵抗2
0.5879 抵抗1
0.5848 ピボット
0.5827 支持1
0.5796 支持2
0.5775 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3691 高値1.3722 安値1.3680
1.3757 ハイブレイク
1.3740 抵抗2
1.3715 抵抗1
1.3698 ピボット
1.3673 支持1
1.3656 支持2
1.3631 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7105 高値0.7118 安値0.7049
0.7201 ハイブレイク
0.7160 抵抗2
0.7132 抵抗1
0.7091 ピボット
0.7063 支持1
0.7022 支持2
0.6994 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5858 高値0.5869 安値0.5817
0.5931 ハイブレイク
0.5900 抵抗2
0.5879 抵抗1
0.5848 ピボット
0.5827 支持1
0.5796 支持2
0.5775 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3691 高値1.3722 安値1.3680
1.3757 ハイブレイク
1.3740 抵抗2
1.3715 抵抗1
1.3698 ピボット
1.3673 支持1
1.3656 支持2
1.3631 ローブレイク