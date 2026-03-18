１７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９６．２１ドル（＋２．７１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５００８．２ドル（＋６．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７９５３．０セント（－７３．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８９．７５セント（－７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５４．００セント（±０．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５７．００セント（＋１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３６４．４０（＋４．４６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９６．２１ドル（＋２．７１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５００８．２ドル（＋６．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７９５３．０セント（－７３．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８９．７５セント（－７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５４．００セント（±０．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５７．００セント（＋１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３６４．４０（＋４．４６）
出所：MINKABU PRESS