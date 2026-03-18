・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９６．２１ドル（＋２．７１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５００８．２ドル（＋６．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７９５３．０セント（－７３．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５８９．７５セント（－７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５４．００セント（±０．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１５７．００セント（＋１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３６４．４０（＋４．４６）

出所：MINKABU PRESS