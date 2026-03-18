『ONE PIECE×NBA』、『CHOPPER′s』とNBA6チームがコラボしたぬいぐるみが登場
バンダイスピリッツは、「ONE PIECE × NBA CHOPPER's PLUSH」(4,950円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「ONE PIECE × NBA CHOPPER's PLUSH」(4,950円)
『ONE PIECE×NBA』スペシャルコラボ！！
ONE PIECEのスピンオフ作品『CHOPPER's』と「NBA」の6チーム「LOS ANGELES LAKERS」「CHICAGO BULLS」「GOLDEN STATE WARRIORS」「BOSTON CELTICS」「NEW YORK KNICKS」「MEMPHIS GRIZZLIES」がコラボレーションしたぬいぐるみが登場。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C) 2026 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved.
(C)CHOPPER’s Friends
2026年5月発送予定「ONE PIECE × NBA CHOPPER's PLUSH」(4,950円)
『ONE PIECE×NBA』スペシャルコラボ！！
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C) 2026 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved.
(C)CHOPPER’s Friends