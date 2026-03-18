深川麻衣主演で千賀健永と恋人役を演じる！「週末旅の極意3～結婚ってしなきゃいけないもの？～」メインビジュアル解禁！さらに、オープニングテーマにのんぴーの「さよならサボテン」が決定！
２０２６年４月３日(金)深夜２４時５２分～放送スタート！
＼放送後、TVerにて全話無料見逃し配信&U-NEXT・Prime Videoにて順次見放題配信／
深川麻衣主演で千賀健永と恋人役を演じる！
旅情をかきたてるメインビジュアルを解禁！
さらに、オープニングテーマにのんぴーの「さよならサボテン」が決定！
Ⓒ「週末旅の極意3」製作委員会
テレ東では4月3日(金)から、ドラマ25「週末旅の極意3～結婚ってしなきゃいけないもの？～」(毎週金曜深夜24時52分～)を放送します。本作は、圧倒的な「旅情感」「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなおす、ありそうでなかった“新感覚の旅ドラマ”。シーズン1では「夫婦」、シーズン2では「家族」をテーマに描かれましたが、今回のテーマは「結婚」。結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代。とある壁にぶつかった1組の恋人が、「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅」へと向かいます！
本作のメインビジュアルが完成いたしました！
春を彷彿とさせるピンクを基調とした、旅情たっぷりなメインビジュアルが解禁！テーマは「これでいいのかしら」。「結婚」について考えるための「週末旅」へと向かった綾香と隆が、一面に広がる美しい景色を背景に神妙な面持ちで映し出されており、自分たちの内面と向き合い関係性を編み直していく、物語の展開を予感させる仕上がりとなりました。
至高の名宿を舞台に繊細な感情の変化が描かれる綾香と隆の週末旅をお楽しみください！
オープニングテーマにのんぴーの「さよならサボテン」が決定！
オープニングテーマに、SNS総再生回数2億回超えで、幅広い年代に絶大な人気を誇るシンガーソングライター・のんぴーの「さよならサボテン」が決定！春風漂う旋律に、一筋縄ではいかない恋愛の心情を歌った歌詞が融合し、この春、将来に悩む綾香と隆の週末旅を彩ります。是非、楽曲とあわせて本作の世界観をお楽しみください！
◾︎のんぴー コメント
この度、オープニングテーマに「さよならサボテン」が決まったこと、本当に嬉しく思います！
恋も旅も新しい出会いや別れ、過去を手放し前に進む瞬間もあると思います。そんな想いと新しい一歩の気持ちを曲に込めました！
ドラマと一緒に、この歌が皆様の心にそっと寄り添えたら嬉しいです！
是非、物語と共にお楽しみください！人間パワースポットのんぴーでした！
◾︎プロフィール
2001年生まれのシンガーソングライター。持ち前のハスキーボイスで人々を魅了し、路上Liveでは一度に数百人もの人を集めた。2023年には、恵比寿LIQUIDROOMにてワンマンライブを行い、800枚のチケットを全て手売りのみで販売し、完売させる快挙を達成。2024年はEPリリースを記念して、沖縄から北海道まで全国21カ所のライブハウスで「一日一生ツアー」を行なった。2025年はフォロワーをファンへという目標のもと歌手としてのスキルアップと共にオリジナル曲の作成に力を入れている。
季節は春。綾香と隆が出会い、そして付き合って5年が経った。お互いに30代半ばへと突入し「結婚」というものを意識するようになったものの、なかなかきっかけを掴めずにいた。そんなある日、綾香がテレビで目にしたのは「週末旅」を通して本音を語り合う家族の姿。気づけば、そのまま隆を旅へと誘っていた…。
旅先での美味しい食事や目の前に広がる絶景に癒やされ、久々に仲睦まじい時間を過ごす2人。だが、将来について語り始めた隆に綾香の口から思わぬ告白があった―
結婚をしない選択。子どもを持たない人生。多様な生き方が認められ、1人でも生きていける時代。「結婚」という人生の旅は、人を解放させるのか、それとも何かに閉じ込めるのか。この春、数々の絶景を舞台に私たちの結婚を決める旅、「週末旅」がはじまる…。
≪番組概要≫
【タイトル】 ドラマ25「週末旅の極意3～結婚ってしなきゃいけないもの？～」
【放送日時】 2026年4月3日（金）スタート 毎週金曜深夜24時52分～25時23分
ＢＳテレ東／4月6日（月）スタート 毎週月曜深夜24時00分～24時30分
【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
*さらに放送期間中、「TVer」などではシーズン3を各話放送終了後に順次追加し、放送期間中は第1話から最新話まで全話見放題で配信！
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
▶TVer：https://tver.jp/series/srky6tgtpk
▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/shumatsutabi3/
▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」 にて順次見放題配信
▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/
*作品の視聴には会員登録が必要です。（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）
*Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。
【主演】 深川麻衣
【共演】 千賀健永
【脚本】 山粼佐保子
【監督】 北畑龍一、松本拓(テレビ東京)
【音楽プロデューサー】 田井モトヨシ
【音楽】 田井千里、鈴木俊介、Teje
【オープニングテーマ】 のんぴー「さよならサボテン」(Nonpy records)
【プロデューサー】 松本拓(テレビ東京) 、井上穂乃香(テレビ東京)、神崎良(G・カンパニ－)
【制作】 テレビ東京 / G・カンパニ－
【特別協力】 ORIX HOTELS & RESORTS (オリックス・ホテルマネジメント(株))
【製作著作】 「週末旅の極意3」製作委員会
【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/shumatsutabi3/
【公式SNS】 @tx_shumatsutabi
X：https://x.com/tx_shumatsutabi
Instagram：https://www.instagram.com/tx_shumatsutabi
TikTok：https://www.tiktok.com/@tx_shumatsutabi
【ハッシュタグ】 #週末旅の極意
【タイトル】 ドラマ25「週末旅の極意3～結婚ってしなきゃいけないもの？～」
【放送日時】 2026年4月3日（金）スタート 毎週金曜深夜24時52分～25時23分
ＢＳテレ東／4月6日（月）スタート 毎週月曜深夜24時00分～24時30分
【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
*さらに放送期間中、「TVer」などではシーズン3を各話放送終了後に順次追加し、放送期間中は第1話から最新話まで全話見放題で配信！
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【主演】 深川麻衣
【共演】 千賀健永
【脚本】 山粼佐保子
【監督】 北畑龍一、松本拓(テレビ東京)
【音楽プロデューサー】 田井モトヨシ
【音楽】 田井千里、鈴木俊介、Teje
【オープニングテーマ】 のんぴー「さよならサボテン」(Nonpy records)
【プロデューサー】 松本拓(テレビ東京) 、井上穂乃香(テレビ東京)、神崎良(G・カンパニ－)
【制作】 テレビ東京 / G・カンパニ－
【特別協力】 ORIX HOTELS & RESORTS (オリックス・ホテルマネジメント(株))
【製作著作】 「週末旅の極意3」製作委員会
【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/shumatsutabi3/
【公式SNS】 @tx_shumatsutabi
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