深川麻衣主演で千賀健永と恋人役を演じる！「週末旅の極意3～結婚ってしなきゃいけないもの？～」メインビジュアル解禁！さらに、オープニングテーマにのんぴーの「さよならサボテン」が決定！

２０２６年４月３日(金)深夜２４時５２分～放送スタート！

＼放送後、TVerにて全話無料見逃し配信&U-NEXT・Prime Videoにて順次見放題配信／

深川麻衣主演で千賀健永と恋人役を演じる！

旅情をかきたてるメインビジュアルを解禁！

さらに、オープニングテーマにのんぴーの「さよならサボテン」が決定！

Ⓒ「週末旅の極意3」製作委員会

テレ東では4月3日(金)から、ドラマ25「週末旅の極意3～結婚ってしなきゃいけないもの？～」(毎週金曜深夜24時52分～)を放送します。

本作は、圧倒的な「旅情感」「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなおす、ありそうでなかった“新感覚の旅ドラマ”。シーズン1では「夫婦」、シーズン2では「家族」をテーマに描かれましたが、今回のテーマは「結婚」。結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代。とある壁にぶつかった1組の恋人が、「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅」へと向かいます！

各話で訪れる旅先にも注目の本作。ORIX HOTELS & RESORTS(運営:オリックス・ホテルマネジメント(株))特別協力のもと、旅先の圧巻の景観、ご当地ならではのグルメやお酒、そして家族とともに過ごすあたたかな雰囲気の宿泊先が、「旅ドラマ」だからこその“旅情感”を作り出します。

付き合って5年が経つ恋人・隆との結婚を考え始めたころ、あることがきっかけで将来について悩まされる主人公・進藤綾香(しんどうあやか)役を演じるのは深川麻衣、綾香の恋人で、保険会社に勤める小野隆(おのたかし)役を千賀健永が演じることは既報の通りです。

本作のメインビジュアルが完成いたしました！

春を彷彿とさせるピンクを基調とした、旅情たっぷりなメインビジュアルが解禁！テーマは「これでいいのかしら」。「結婚」について考えるための「週末旅」へと向かった綾香と隆が、一面に広がる美しい景色を背景に神妙な面持ちで映し出されており、自分たちの内面と向き合い関係性を編み直していく、物語の展開を予感させる仕上がりとなりました。

至高の名宿を舞台に繊細な感情の変化が描かれる綾香と隆の週末旅をお楽しみください！

オープニングテーマにのんぴーの「さよならサボテン」が決定！



オープニングテーマに、SNS総再生回数2億回超えで、幅広い年代に絶大な人気を誇るシンガーソングライター・のんぴーの「さよならサボテン」が決定！春風漂う旋律に、一筋縄ではいかない恋愛の心情を歌った歌詞が融合し、この春、将来に悩む綾香と隆の週末旅を彩ります。是非、楽曲とあわせて本作の世界観をお楽しみください！ オープニングテーマに、SNS総再生回数2億回超えで、幅広い年代に絶大な人気を誇るシンガーソングライター・のんぴーの「さよならサボテン」が決定！春風漂う旋律に、一筋縄ではいかない恋愛の心情を歌った歌詞が融合し、この春、将来に悩む綾香と隆の週末旅を彩ります。是非、楽曲とあわせて本作の世界観をお楽しみください！

◾︎のんぴー コメント

この度、オープニングテーマに「さよならサボテン」が決まったこと、本当に嬉しく思います！

恋も旅も新しい出会いや別れ、過去を手放し前に進む瞬間もあると思います。そんな想いと新しい一歩の気持ちを曲に込めました！

ドラマと一緒に、この歌が皆様の心にそっと寄り添えたら嬉しいです！

是非、物語と共にお楽しみください！人間パワースポットのんぴーでした！

◾︎プロフィール

2001年生まれのシンガーソングライター。持ち前のハスキーボイスで人々を魅了し、路上Liveでは一度に数百人もの人を集めた。2023年には、恵比寿LIQUIDROOMにてワンマンライブを行い、800枚のチケットを全て手売りのみで販売し、完売させる快挙を達成。2024年はEPリリースを記念して、沖縄から北海道まで全国21カ所のライブハウスで「一日一生ツアー」を行なった。2025年はフォロワーをファンへという目標のもと歌手としてのスキルアップと共にオリジナル曲の作成に力を入れている。

≪イントロダクション≫

季節は春。綾香と隆が出会い、そして付き合って5年が経った。お互いに30代半ばへと突入し「結婚」というものを意識するようになったものの、なかなかきっかけを掴めずにいた。そんなある日、綾香がテレビで目にしたのは「週末旅」を通して本音を語り合う家族の姿。気づけば、そのまま隆を旅へと誘っていた…。

旅先での美味しい食事や目の前に広がる絶景に癒やされ、久々に仲睦まじい時間を過ごす2人。だが、将来について語り始めた隆に綾香の口から思わぬ告白があった―

結婚をしない選択。子どもを持たない人生。多様な生き方が認められ、1人でも生きていける時代。「結婚」という人生の旅は、人を解放させるのか、それとも何かに閉じ込めるのか。この春、数々の絶景を舞台に私たちの結婚を決める旅、「週末旅」がはじまる…。