公園で遊んだ帰り道、「まだ帰りたくない」と全力で意思表示する1歳の男の子。その微笑ましい瞬間を捉えた一枚の写真がSNSで注目を集めている。



【写真】変顔も可愛すぎてキュンしちゃいます

写真に写っているのは道路に大の字のように寝転び、まるでストライキするかのように動かない男の子の姿。全身で「帰らない！」という気持ちを全力で表現しているようで思わずクスッとしてしまう一枚だ。



撮影された当時の状況や、その後の様子について投稿者のMさんに話を聞いた。



ーーこの当時、どのような状況でしたか？



M：お昼寝後に公園に遊びに行っていて、そろそろ帰る時間だったので「帰ろう！」と促すと、この体制になり「いやだー」とアピールしていました。



ーーアピールの後、スムーズに帰ることはできましたか？



M：おやつの時間だったので「おやつ食べる？」と聞くと、食べることが大好きな息子は喜んで起き上がり、無事お家に帰りました。



ーー他にもほっこりエピソードがあれば教えてください。



M：近所に住んでいる外国人の子どもに対して「ハロー」と挨拶していたことには驚き、同時に可愛いと思いました。あとは最近、にらめっこで遊べるようになったのですが、あまりにもレベルの高い変顔で笑ってしまいました！



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



M：今しか見られない姿で可愛いと褒めてくださる声や、親の苦労を労う励ましの声などがあり、嬉しかったです。



◇ ◇



「確信犯ですね（笑）」

「これは大物！！」

「ママもごろんしましょww」

「有りますよね！そういう時期！笑」



など1歳児らしい全力の自己主張に思わず笑ってしまったという声のほか、子育て経験者からの共感の声も多く寄せられた今回の投稿。帰る時間をめぐる小さな攻防も、振り返ればかけがえのない思い出になりそうだ。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）