米国映画界で最高権威を誇る祭典、第98回アカデミー賞（オスカー2026）授賞式後に、客席がごみで埋め尽くされた様子が公開され、波紋を広げている。

16日（現地時間）、映画評論家のマット・ネグリア氏は自身のソーシャルメディア（SNS）アカウントに「出席者は通路を掃除をするべき」という文とともに1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、前日に米国ロサンゼルス（LA）のドルビー・シアターで開催された授賞式で、出席者が去った後の座席や床にシャンパングラスやパンフレット、食べ物の包装紙などが散乱している様子が収められている。この投稿は、わずか一日で500万回以上の再生回数を記録した。

インターネット上では、ハリウッド俳優や監督ら映画界の関係者に対し「ごみを片付けるのは基本の礼儀だ」「衝撃的な光景だ」など、批判的な反応が相次いだ。一部では、環境保護を訴えるハリウッド俳優たちの偽善に対する非難の声も上がった。

一方で、主催者側がゴミ箱を設置しないなど、運営上の不備が問題の原因だと指摘する意見も出ている。また、写真の客席は俳優や監督が主に座る1階席ではなく、バルコニー席であるという反論も提起された。