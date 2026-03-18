「オープン戦、オリックス２−１広島」（１７日、京セラドーム大阪）

不安を払拭し、進化の一端も見せつけた。広島ブルペンの勝ちパターン候補である島内颯太郎投手が１回を三者凡退で終え、自身３戦ぶりの無失点投球。直球は最速１５４キロを計測し、本格習得を目指しているフォークでも空振り三振を奪った。

「ここ２試合は失点していたので自分の中でも多少の不安はあった」という中で立った八回のマウンド。先頭・太田を右飛に仕留めると、シーモアと中川をともに空振り三振に斬った。相手クリーンアップを封じ込み、「１つゼロを刻めたので、次につながると思う」とうなずいた。

前回登板の１４日・阪神戦（甲子園）では先頭からの４連打で１回３失点。１５０キロ超えの直球を引っ張りでファウルにされた場面もあり、「ボール自体は悪くなかったので、気持ち悪さがある」と語っていた。自身の過去の投球フォーム映像を見返し、「下半身の反動を使って球に力を伝える基本的な部分に立ち返った」。原点回帰して好結果を引き寄せた。

２月のキャンプで練習していたフォークも１４０キロ台中盤を計測し、決め球として機能。「もっと成功体験を積み重ねて（球種の中での）優先順位を上げていけたら」と先を見据える。

新井監督からも「今回はフォークを投げて打者も反応していたし、直球も良かった」と評価された。１０日後に迫った開幕へ、さらに状態を上向かせていく。