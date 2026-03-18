ANAクラウンプラザホテル成田は、「北海道SPRING FESTAランチ＆ディナーブッフェ」を3月1日から4月28日まで開催している。

ライブキッチンでは、ランチでサーロインのローストビーフと桜ティラミスいちご添え、ディナーで国産牛のローストビーフのほか、本日のスパゲッティやシェフの気まぐれピッツァなどを用意する。前菜はいももち、北海道カマンベールと生ハム、ラーメンサラダなど、温かい料理は季節野菜のジンギスカン、石狩鍋、旭川名物豚トロ焼き、北海道スープカレーなど旬の野菜を使った北海道の定番料理や郷土料理をそろえた。スイーツは桜ショートケーキや桜ロールケーキ、いちごミルクレープ、いちごミルクロールなどを提供する。また、ランチ限定でとちおとめ、とちあいか、紅ほっぺ、あまおう、いばらキッスから毎日2種類の品種を提供する国産イチゴの食べ放題も用意する。

場所は1階セレース。提供時間はランチが午前11時半から午後2時半まで、ディナーが午後6時から9時半まで。料金は大人4,500円から、7歳から12歳まで2,250円から、4歳から6歳まで1,000円から、3歳以下は無料。税・サービス料込。