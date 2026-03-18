「０−６で負けていたかもしれないが…」３季連続でマドリーに敗れて敗退。マンC指揮官ペップが吐露「４点ビハインドで10人対11人は困難」【CLラウンド16】
マンチェスター・シティは現地３月18日、チャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグでレアル・マドリーとホームで対戦した。
第１レグを０−３で落としたシティは立ち上がりから猛攻を仕掛けるも、ゴールが遠い。すると17分、ヴィニシウス・ジュニオールのシュートをゴールライン上にいたベルナルド・シウバが腕でブロックしてしまい、レッドカードを受けて退場。これで与えたPKをヴィニシウスに決められてリードをさらに広げられる。
数的不利になったなか、後半も得点を奪えずにいると、90＋３分にも再びヴィニシウスにゴールを許して失点し、１−２で敗戦。２戦合計１−５で敗れた。
英公共放送『BBC』によると、ジョゼップ・グアルディオラ監督は、「４点ビハインドで、10人対11人で戦うのは困難だ。だが、我々は全力を尽くした」とゲームを振り返る。
「少しばかりの教訓になった。本来なら11対11の戦いになるはずだった。だが、何が起こるか分からない。もしかすると０−６で負けていたかもしれないが、それが現実だ」
またB・シウバの退場については「PK献上とレッドカードという、大きな罰を受けた」と言及している。
ベスト16敗退となったシティは、３シーズン連続でマドリーに敗れて姿を消すこととなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…
第１レグを０−３で落としたシティは立ち上がりから猛攻を仕掛けるも、ゴールが遠い。すると17分、ヴィニシウス・ジュニオールのシュートをゴールライン上にいたベルナルド・シウバが腕でブロックしてしまい、レッドカードを受けて退場。これで与えたPKをヴィニシウスに決められてリードをさらに広げられる。
英公共放送『BBC』によると、ジョゼップ・グアルディオラ監督は、「４点ビハインドで、10人対11人で戦うのは困難だ。だが、我々は全力を尽くした」とゲームを振り返る。
「少しばかりの教訓になった。本来なら11対11の戦いになるはずだった。だが、何が起こるか分からない。もしかすると０−６で負けていたかもしれないが、それが現実だ」
またB・シウバの退場については「PK献上とレッドカードという、大きな罰を受けた」と言及している。
ベスト16敗退となったシティは、３シーズン連続でマドリーに敗れて姿を消すこととなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…