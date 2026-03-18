「０−６で負けていたかもしれないが…」３季連続でマドリーに敗れて敗退。マンC指揮官ペップが吐露「４点ビハインドで10人対11人は困難」【CLラウンド16】

「０−６で負けていたかもしれないが…」３季連続でマドリーに敗れて敗退。マンC指揮官ペップが吐露「４点ビハインドで10人対11人は困難」【CLラウンド16】