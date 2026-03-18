HBOドラマ「THE LAST OF US」シーズン3に、『アクアマン』『死霊館』シリーズのパトリック・ウィルソンが新たに出演することがわかった。米などが報じている。

本作は世界的人気ゲーム『The Last of Us』を実写化したドラマシリーズで、シーズン2はゲーム第2作『The Last Of Us Part II』を基に、前シーズンから5年後の物語が描かれた。シーズン3はアビー（ケイトリン・デヴァー）に焦点を当てたストーリーになる予定で、ウィルソンはアビーの父ジェリー役を演じる。

シーズン2からは、元ファイアフライのメル役を演じたアリエラ・ベアラー、オーウェン役のスペンサー・ロード、ノラ役のタティ・ガブリエルがレギュラーキャストとして復帰。アビー役のケイトリン・デヴァーをはじめ、エリー役のベラ・ラムジー、ディーナ役のイザベラ・メルセード、トミー役のガブリエル・ルナのほか、WLF（ワシントン解放戦線）リーダーのアイザック役をゲームから演じ続けているジェフリー・ライトも続投する。

マニー役には、シーズン2までのダニー・ラミレスに代わり、トム・ホランド版『スパイダーマン』3部作のジョージ・レンデボーグ・Jr.が新たに就任した。

そのほか新キャストには、WLFの兵士ハンリー役でDC新ドラマ「ランタンズ（原題）」のジェイソン・リッター、WLFと対立する宗教集団セラファイトのメンバー役で『アルゴ』（2012）のクレア・デュヴァル。リッターはシーズン1にてクリッカー役をノンクレジットで演じており、シーズン3で本格参加となる。

シーズン3のショーランナー・製作総指揮・脚本は「チェルノブイリ ―CHERNOBYL―」（2019）のクレイグ・メイジンが単独で担当。シーズン2までは原作ゲームのクリエイティブ・ディレクターであるニール・ドラックマンとの共同だったが、ドラックマンはゲーム開発に集中するためプロジェクトを離脱した。

「THE LAST OF US」シーズン3は2027年の放送・配信予定。シーズン1＆2はU-NEXTで配信中。

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