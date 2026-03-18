説明で「相手を迷子にさせる人」が見落としている”大原則”…「わかりやすい説明」3つのプロセス

大事な商談。プレゼンの練習を何度もしたのに、顧客からの質問でペースが崩れ、頭の中が真っ白に……。このように、「結論から話しなさい」など、いかにも正しそうなことをうのみにしたがゆえに失敗する人がたくさんいます。

「説明にはすべてに共通する『大原則』があります。それが、これから紹介する『3つのプロセス』です。この3つのプロセスに沿って組み立てるだけで、あなたの説明はわかりやすくなり、誤解なく伝わるようになります」

コミュニケーション講師の深谷百合子氏は言います。同氏の新刊『「この型」を使って〇〇をわかりやすく説明してください。』から一部抜粋、編集してお届けします。

「わかりやすい説明」に共通する大原則

前編記事〈「伝わる説明」ができない人が気づいていない“盲点”…「説明の質」は2つの力で決まる〉では、説明力をアップさせるために必要な考え方について述べてきました。

では、実際の説明は、どのように組み立てればよいでしょうか。

わかりやすい説明には共通する「大原則」があります。それが、これから紹介する「3つのプロセス」です。この3つのプロセスに沿って組み立てるだけで、あなたの説明はわかりやすくなり、誤解なく伝わるようになります。

わかりやすい説明3つのプロセス

(1) ゴールを設定する

(2) 情報を取捨選択する

(3) 言葉を選ぶ

(1) ゴールを設定する

説明が伝わらず、途中で「迷子」になる一番の原因は、目的があいまいなことです。「この説明で、相手にどうなってほしいのか」を先に決めるだけで、話す内容も順番もおのずと定まります。

説明するときには、何かしらの目的がありますよね。商品の購入を検討しているお客様に商品の説明をする目的は「購入してもらうこと」でしょうし、チームのメンバーに新しい仕事の内容を説明するときは、「メンバーがその仕事を理解し、できるようになること」といった目的があるのではないでしょうか。

伝わらない説明になっているときは、「目的」が設定されていなかったり、くっきりしていなかったりすることが多いものです。行先を決めないまま、相手を連れ出すようなものです。

その結果、自分も相手もどこに向かっているのかわからなくなり、迷子になってしまうのです。

説明を始める前に「ゴール」を決める

したがって、説明を始める前に、相手をどこまで連れていけばよいのか「ゴール」を決める必要があります。「ゴール」を決めると、相手の状況に応じてどの経路をたどればよいかが見えてきます。

相手によっては、下図の経路2のように段階を踏んで進まなければいけない場合もありますし、相手に気づきを促すために、経路3のようにあえて遠回りをする場合もあるでしょう。「ゴール」を明確にし、相手の現在地を知ることで、「何をどう説明すればよいか」が決まるのです。

説明する目的である「ゴール」を決めるときのコツは「相手を主語にする」ことです。つまり、「相手が○○できるようになる」「相手が○○してくれるようになる」というように設定します。

相手が主語になっていないと、「（自分が）○○を説明する」のように、「説明することが目的」になってしまいます。「ゴール」も「相手基準」での設定が必要なのです。

「相手基準」で「ゴール」を設定したことにより、引継ぎがスムーズに進んだ事例を紹介しましょう。

会社員のAさんは、異動のため後輩に引継ぎをすることになりました。抱えていた業務は多岐にわたり、何をどこからどう説明したらいいのか、頭の中が整理できず、うまく言葉にできていませんでした。

ところが、引継ぎ内容を説明するゴールを「引継ぎ相手であるBさんが、私がいなくても困らずに仕事をしている」のように設定したら、言葉がどんどん出てきたのです。そして、Bさんにとって必要な内容をまとめ、優先順位をつけて説明することで、短期間で引継ぎを完了させることができました。

「説明すること」は「ゴール」にたどり着くための「手段」です。まずは「相手基準」で「ゴール」を設定することから始めましょう。

「不要な情報」は思い切って捨てる

(2) 情報を取捨選択する

情報量が多ければ質の高い説明になるとは限りません。「ゴール」に照らして必要な情報だけを残し、相手が受け取りやすい量に絞る。それが「伝わる説明」への近道です。

私たちがよくやりがちなのが「情報の詰め込みすぎ」です。私もセミナーをするときにやってしまうことがあります。

私たちは、つい「この話題もあったほうがよいかもしれない」と、あれもこれもと説明したくなってしまいます。結果、情報のてんこ盛りで相手は「お腹いっぱい」の状態。「いろいろな話を聴いたけれど、結局一番のポイントは何だったのだろう」と消化不良のままになってしまうのです。

一方、説明した側である自分は「あれも言えたし、これも言えた。伝え切った」と満足しています。もう完全に「自己満足」です。

「大放出」はいいけれど、相手の受け取れる量にも限界があります。伝えたい内容がすべて相手の知りたいことだとしても、「今回は何が伝わればよいか」という「ゴール」に照らして必要なことに絞り、「ちょっと話し足りなかったかな」と思うくらいがちょうどいいのです。

また、専門家ほど陥りやすい「説明しすぎの罠」もあります。

「これには例外もあって……」というように、例外を含めた補足説明をつけ足す。「厳密に言うと少し違っているのですが」のように正しさにこだわる。「○○法に、こういう条項がありまして……」と根拠となる法律の解説を始める。その結果、相手を混乱させてしまうのです。

「誠実さ」は感じられますが、「そこまで深く知りたいとは思っていない相手」にとっては、不要な情報になってしまいます。自分の「こだわり」ではなく、「相手基準」で考え、不要な情報は思い切って捨てる勇気が必要なのです。

相手にとって本当に必要な情報は何か？

逆に、「もう少し情報があれば伝わったのに……」というケースもあります。「基本的な情報はあるが、もうひと手間をかけた情報が足りなくて、相手を迷子にさせる」という「親切な情報が不足している」パターンです。

初めての場所へ車で行くとき、カーナビに従って近くまで来たのに、あと少しというところで「目的地周辺に着きました。案内を終了します」と言われて途方に暮れたことはありませんか。それと似たような感じです。

目的地周辺には来たけれど車をどこに停めたらいいのかわからない。「西門からお入りください」と言われたけれど、どの門が「西門」なのかわからない。建物の名前が見つけづらく、「本当にここだろうか」とドキドキしながら入る。あなたもそんな経験をお持ちではないでしょうか。

そんなとき、駐車場の位置をあらかじめ伝えておいたり、建物の外観写真や入口の写真を添えたりして説明すると、相手は到着したときに「ここだな」と安心することができます。

「商品の陳列場所は、こちらから確認できます」という案内に従ってQRコードをスキャンしたら、アプリがダウンロードされただけで、そこから先、どのようにして陳列場所を確認するのかわからなかった……という経験をしたこともあります。

陳列場所という「ゴール」に行く途中で、「あとはご自分で」と置いてけぼりにされた感覚でした。

こうした「もうひと手間」を省くと、相手に負担をかけるだけでなく、結局は自分の負担も増えてしまいます。

「今近くまで来ているのですが、入口がわからなくて」「車をどこに停めたらいいですか」と問い合わせの電話が入って仕事が中断される。「アプリをダウンロードしたのですが、商品がある場所はどうやって探せばいいですか」と聞かれるたびに、仕事の手を止めて対応しなければならない。

そんなふうに、自分の時間も奪われるのです。

「相手にとって本当に必要な情報は何か」という視点で、伝える情報を取捨選択するようにしましょう。

同じイメージを共有できるように工夫する

(3) 言葉を選ぶ

最後の仕上げは、「イメージの共有」です。

言葉の解釈は人それぞれなので、同じ言葉を伝えても、受け取るイメージは人によって違います。これが誤解や行き違いの原因になることは少なくありません。

自分の伝えたいイメージの映像が相手の頭の中に浮かぶように、あるいは、誰にとっても同じ解釈ができるように、あらかじめ言葉の定義を決めたり、使う言葉や伝え方を工夫したりする必要があります。

たとえば、「超コンパクトサイズのバッテリー」ではどのくらいの大きさなのか、人によって受け取り方はさまざまでしょう。しかし、「クレジットカードサイズのバッテリー」と言われたらどうでしょうか。大きさのイメージができますよね。

色一つとっても、人によって解釈が異なります。チラシをつくるとき「ここは青系の色にしたい」という指示を出したとしましょう。もしかすると、あなたの思い浮かべている青系の色と、相手が思い浮かべる青系の色は違うかもしれません。

あなたがイメージしている色のカラーコードを伝えるか、あるいはイメージしている色の見本を示すことで、認識のズレを防ぐことができます。

「7割くらいできたら、いったん資料を提出して」という指示も、人によっては「動きづらい」言葉です。基準が人によって違うので、どのような状態が「7割の完成度」なのかがわからないからです。

とくに相手が新入社員であれば、「7割くらいできたら」ではなく、「今週木曜日の15時までにできたものを提出して」と伝えたほうが、相手は動きやすいでしょう。

言葉で伝えるのが難しければ、図や映像を用いて伝えたり、現物を見せたりするなどの方法も考えられます。このように、相手と自分が同じイメージを共有できるように工夫することで、誤解や行き違いを防ぎ、伝わりやすくなるのです。

ただし、ここで述べた「大原則」を知っているだけでは、すっきりと整理された説明ができるようにはなりません。実際に使いこなせるようになるには、トレーニングが必要です。

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