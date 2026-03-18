右膝の軽度のPCL（後十字じん帯）損傷と診断されたカブスの鈴木誠也外野手（31）が17日（日本時間18日）、取材対応した。地元放送局マーキー・スポーツによると、通訳を通じ「日に日に良くなっていると感じている。1日ごとに痛みのレベルを見極めて、痛みが軽くなったら体の準備をしていく」と話した。

16日（同17日）にアリゾナ州メサのキャンプに再合流後、右膝の再検査を行った鈴木に関しては、クレイグ・カウンセル監督（55）が同日、軽度のPCL（後十字じん帯）損傷と明かした上で「今は治療を行っているところで、この週末にかけての経過を見て、それから故障者リスト（IL）入りが必要かどうかを判断することになる」と見通しを口にした。

前日の時点では足を引きずっていたが、状態の改善が見られたため「活動を完全に停止することはありません。今のところ中止させるつもりはなく、今日もキャッチボールをする予定です」という。「まずは腫れを取り除かなければなりません。そうすれば彼も楽になるでしょう。今のところは、何かを止める必要はなく、様子を見ながら進めていくつもりです」と慎重に開幕までの歩みを進めていく方針を示した。

鈴木は侍ジャパンの一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場。15日（同16日）の準々決勝ベネズエラ戦の初回、二盗を試み、ヘッドスライディングをした際に右膝を痛め、途中交代していた。「絶対に頭から滑り込んだりしないと自分に誓った」とも語った。