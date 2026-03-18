人気レースクイーンの霧島聖子（34）が18日までに自身のインスタグラムを更新。ショーパン姿のバックショットなどを公開し、今季の活動チームを報告した。

「SUPER GT、SUPER FORMULA、スーパー耐久、GTWCジャパンカップ、4カテゴリでの活動が決まり今年も忙しくなりそう！応援よろしくね」などとつづり、ショーパン姿でさまざまなポーズを取っているショットをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「美しいです」「超可愛いです」「めっちゃキレイー！」「応援します」「可愛い聖子さん スタイルいい」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリース。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。