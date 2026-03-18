ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が17日（日本時間18日）、キャンプ地・アリゾナ州グレンデールで2年連続開幕投手を託した山本由伸投手（27）に、改めての絶大な信頼感を示した。

山本は20日（同21日）のオープン戦・パドレス戦に先発。その後、26日（日本時間27日）の開幕戦・ダイヤモンドバックス戦へと向かう。監督は「彼はとても意欲的で、仕事に対して規律がある。だからこそ、あのレベルで競い続けることができる」と信頼感を口にし、侍ジャパンのエースとして出場したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）についても「普通ならワールドシリーズMVPの後にWBCで投げるのは難しいと感じるはずだが、彼は国のために投げたがっていた」と感心した。

次回登板では「打者に対して先行すること。そして球種を使って攻めていくこと。あとはそこからどうなるかを見るだけだ。特別に何か一つを見るというより、全体的に確認したい」とポイントを挙げる。「フォームも良いし、メンタルも良い状態にある。目標は5イニングまで投げること。それができれば大きい」と現時点での仕上がりぶりを詳細にチェックする構えだ。

「本当に強い意志を持った選手で、チームにいてくれて幸運だと思う」。ワールドシリーズ3連覇を狙う今季も変わらずエースとしての働きを期待する。全幅の信頼を持って、開幕のマウンドへと山本を送り出す。