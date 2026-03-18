女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は18日、第118話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第118話は、ミルクホールで「レフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）は“昔のわし”だ」と松野司之介（岡部たかし）が語り、2人は乾杯。ヘブンは司之介に本心を告白し、2人は“秘密”を守る仲間となった。司之介は、ヘブン邸を訪れた錦織丈（杉田雷麟）をその“仲間”に引き込む。2人はヘブンの秘密を守り、家族の幸せのために動き始める…という展開。

丈は帝大の研究室にいる。ヘブンは「終わり人間じゃない」と机に向かうが、筆は進まない。勘太（ウェンドランド浅田ジョージ）は「僕でも分かる本がいいな」と願った。

ミルクホール。丈は自伝を提案したが、ヘブンは乗り気にならず。新学期も迫るが、新しい仕事は見つからない。

雨清水トキ（郄石あかり）はヘブンを散歩に誘う。

ヘブンは寂しい寺を気に入り「ボウサン、ナリタイ」「ウマレカワリ、カ（蚊）、ニナリマス」「ニクイヒト、サシマス。ダイガク、ガクチョウ、サシマス」「アイタイヒト、サシマス」。トキは「私、この寺、木魚なります」と笑いを誘った。

SNS上には「大ヒント！子どもに分かる本」「子どもも読める本、で怪談？」「段々と発想が怪談に近づいてきた」「蚊になりたいエピ、本編に！」「小泉八雲のお墓参りした時に蚊に刺されたんだよね、トミーさん」などの声。息子たちの発言が代表作「怪談」誕生につながるか。

“蚊になりたい”エピソードは、小泉八雲の短編エッセー集「虫の研究」（3編）の中の「蚊」に記されている。

トミーは同局「あさイチ」（月〜金曜前8・15）などで、東京・雑司ヶ谷にある小泉八雲のお墓を参った際に蚊に刺され「その蚊はハーンさんかもしれません。（ヘブン役を演じる）許可をもらった気がしました」などと語っていた。