adidas Originals×FREAK’S STORE別注♡洗練トラックスーツ登場

スポーティーでありながら洗練されたスタイルを叶える、注目の別注アイテムが登場♡adidas Originalsの名品「FIREBIRD」をベースに、FREAK’S STOREがモダンにアップデート。クラシックな魅力と今っぽさを兼ね備えたトラックトップとパンツは、デイリーコーデに取り入れやすい万能アイテムです♪

別注FIREBIRDの魅力

グレーのボディに、adidas Originalsのアーカイブから着想を得たブルーのスリーストライプを配した特別デザイン。

クラシックな雰囲気を残しつつ、今のムードにフィットする洗練されたカラーリングが魅力です。

ユニセックスで着用できるため、ゆるっとしたシルエットで抜け感のあるスタイリングも楽しめます。

peu a beauteの新作インナー♡締め付けないウエストケアアイテム発売

トラックトップ＆パンツ詳細

EXCLUSIVE FIREBIRD TRACK TOP



価格：13,200円（税込）

トリコット生地で滑らかな肌触りが特徴。ルーズフィットのシルエットで、リラックス感のある着心地が叶います。

サイズ：（MENS）S/M/L/XL/XXL（WOMENS）XS/S

EXCLUSIVE FIREBIRD TRACK PANTS



価格：12,100円（税込）

レギュラーフィットに加え、調整可能なドローコード仕様で快適な履き心地。サッカーから着想を得たデザインで、カジュアルにもスポーティーにも活躍します。

サイズ：（MENS）S/M/L/XL/XXL（WOMENS）XS/S

販売開始日：2026年3月19日(木)～

販売店舗・チャネル：FREAK’S STORE 店舗／FREAK’S STORE 公式オンラインストア Daytona Park／FREAK’S STORE ZOZOTOWN／FREAK’S STORE Rakuten Fashion

※各種オンラインストアでの販売は12時からとなります。

大人のスポーツMIXを楽しんで♡

シンプルながら存在感のあるデザインで、いつものコーデをぐっと格上げしてくれる今回の別注アイテム。セットアップで着るのはもちろん、それぞれ単品でも着回し力抜群です♡

今季はスポーツMIXスタイルを取り入れて、こなれた大人カジュアルを楽しんでみてはいかがでしょうか♪