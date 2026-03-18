女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は18日、第118回が放送された。2020年度前期「エール」以来2回目の朝ドラ出演を果たし、錦織友一（吉沢亮）の弟・錦織丈役を好演している杉田雷麟（らいる、23）からコメントが到着した。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

――丈は引き続きレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）から学びたいと熊本へ。

「もちろんヘブン先生のことも好きで、もっと学びたい気持ちもあったでしょうけれど、僕自身は“兄貴のため”にという気持ちもあったんじゃないかと思っています。丈は、兄貴とヘブン先生が良いパートナーであり、お互いにとって大切な存在であることも分かっています。熊本に行くことで、2人をつなぎとめておける存在になっているんじゃないかと思いながら演じました」

――「熊本編」を振り返って。

「共演者の皆さんと一緒に演じていく中で、丈は若干開放的になったかなと（笑）。特に司之介さん（岡部たかし）とフミさん（池脇千鶴さん）からは受け取るものが多く、そこにおトキさん（郄石あかり）とヘブン先生が加わると、お芝居に見えないぐらい家族に見えるのが凄かったです。郄石さんは僕と同じ年ですが、学べることも多いです。特に印象的だったのは、第22週でおトキさんから赤子ができたと告げられるシーンです。おめでたい気持ちもありつつ、フィリピンへ行く話があるヘブン先生のことを想い“だけん言えんの！”と感情を爆発させてからのお芝居は、完全に“食らった”と思いました。ヘブン先生を強く想っているからこその葛藤がすべて伝わってきて、凄く衝撃を受けたし、同じ役者としてちょっと悔しい気持ちもありました」