京都の超老舗の中で“一番古い”のは？ランキング発表へ 阿闍梨餅、祇園辻利、キャピタル東洋亭、よーじや…今夜『ゼニガメ』

京都の超老舗の中で“一番古い”のは？ランキング発表へ 阿闍梨餅、祇園辻利、キャピタル東洋亭、よーじや…今夜『ゼニガメ』