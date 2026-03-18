京都の超老舗の中で“一番古い”のは？ランキング発表へ 阿闍梨餅、祇園辻利、キャピタル東洋亭、よーじや…今夜『ゼニガメ』
きょう18日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）は、「京都の老舗 創業年数が一番古いのどれなんどす？ランキング」で盛り上がる。
【写真多数】『ゼニガメ』東野幸治、相田翔子、丸山紗理奈が登場
ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や繁盛店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は、創業100年を超える 京都の老舗、10店舗を番組が調査し、「最も歴史が古いのはどの店舗か」をスタジオで予想する。
取り上げるのは、「阿闍梨餅」が有名な和菓子店「阿闍梨餅本舗 満月（あじゃりもちほんぽまんげつ）」、「辻利のお茶」として知られる日本茶の専門店「祇園辻利（ぎおんつじり）」、ハンバーグステーキを目当てに平日のランチも行列ができる「キャピタル東洋亭」など。
ツートライブは、あぶらとり紙で有名な「よーじや」祇園本店を訪れ、コロナ禍の経営危機からV字回復を遂げた5代目社長の改革に迫る。また、「すっぽん料理大市（だいいち）」では、18代目社長が、店を続けていくために「代々、鍛えてきたもの」を明かす。
このほか、「京都っ子が選んだ、京都のお土産人気ベスト５」「京都の古き良きモノを進化させた商品」「実際に伝わる家訓はどれか？」など、京都にまつわるクイズが続々と出題される。
■出演者
矢部浩之（ナインティナイン）、黒田有（メッセンジャー） 、
盛山晋太郎（見取り図）、
ゲスト：東野幸治、相田翔子、丸山桂里奈
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR出演： さゆり（かつみ・さゆり）、ツートライブ（たかのり、周平魂）
【写真多数】『ゼニガメ』東野幸治、相田翔子、丸山紗理奈が登場
ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や繁盛店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は、創業100年を超える 京都の老舗、10店舗を番組が調査し、「最も歴史が古いのはどの店舗か」をスタジオで予想する。
ツートライブは、あぶらとり紙で有名な「よーじや」祇園本店を訪れ、コロナ禍の経営危機からV字回復を遂げた5代目社長の改革に迫る。また、「すっぽん料理大市（だいいち）」では、18代目社長が、店を続けていくために「代々、鍛えてきたもの」を明かす。
このほか、「京都っ子が選んだ、京都のお土産人気ベスト５」「京都の古き良きモノを進化させた商品」「実際に伝わる家訓はどれか？」など、京都にまつわるクイズが続々と出題される。
■出演者
矢部浩之（ナインティナイン）、黒田有（メッセンジャー） 、
盛山晋太郎（見取り図）、
ゲスト：東野幸治、相田翔子、丸山桂里奈
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR出演： さゆり（かつみ・さゆり）、ツートライブ（たかのり、周平魂）