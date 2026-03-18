高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。明治時代を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

【写真】吉沢亮演じる錦織と話す丈

錦織丈を演じるのが、俳優の杉田雷麟（すぎた・らいる）さんです。

丈は、ヘブンの教え子。 英語教師である錦織友一の弟で、松江随一の秀才と称される兄を尊敬し、その背中をまっすぐに追ってきました。

杉田さんがコメントを発表しました。

やりたかった丈役

――オーディションを経て、「ばけばけ」への出演が決まった時のお気持ちを聞かせてください。

オーディションの時から、やりたいと思っていた役が錦織丈でした。兄への憧れや葛藤という部分が、自分の中で一番「画」として想像できた役で、丈役で受かったことがうれしかったです。ただ、丈には英語のセリフがあるのですが、僕自身は英語が全然ダメで(笑)。特に難しかったのが、英語を筆記体で書くことです。



（『ばけばけ』／(c)NHK）

僕は、学校で筆記体を教わっておらず、全く書いたことがありませんでした。さらに、僕は左利きですが、当時左利きの人は、右手を使えるように矯正されていたそうで……。

家で何度も右手で書けるようになるまで練習をして、今では右手で筆記体が書けるし、右手でお箸も使えるようになりましたね(笑)。

「兄貴のため」熊本へ

――丈の兄である錦織友一を演じている吉沢亮さんと共演した感想は？

吉沢さんは自由に演じられていて、それがすごく新鮮で楽しかったです。役柄的にも兄貴のことを尊敬していますが、丈は「自分は期待されていない」と思っているんですね。

だから、19週で兄貴と2人で将来について話し合うシーンは、兄貴に認めてもらえているようで、好きなシーンの一つです。

熊本へ行くことを兄貴に告げるシーンを撮影する時は、丈は何て言ってほしかったのだろうと考えていました。でも、兄貴が何も言わないのも納得できたような、上手く言葉にできない不思議な空気が流れていました。



―― 丈は、19週で熊本に行くことを決めますが、どう思って演じられましたか？



もちろんヘブン先生(トミー・バストウさん)のことも好きで、もっと学びたい気持ちもあったでしょうけれど、僕自身は「兄貴のため」にという気持ちもあったんじゃないかと思っています。

丈は、兄貴とヘブン先生が良いパートナーであり、お互いにとって大切な存在であることもわかっています。熊本に行くことで、２人を繋ぎとめておける存在になっているんじゃないかと思いながら演じました。

高石あかりの演技に衝撃

――熊本編の撮影の思い出や、印象的だったシーンを教えてください。

共演者の皆さんと一緒に演じていく中で、丈は若干開放的になったかなと(笑)。特に、司之介さん(岡部たかしさん)とフミさん(池脇千鶴さん)からは受け取るものが多く、そこにおトキさん(高石あかりさん)とヘブン先生が加わると、お芝居に見えないぐらい家族に見えるのがすごかったです。



（『ばけばけ』／(c)NHK）

高石さんは、僕と同じ年ですが、学べることも多いです。特に印象的だったのは、22週でおトキさんから赤子ができたと告げられるシーンです。おめでたい気持ちもありつつ、フィリピンへ行く話があるヘブン先生のことを想い、「だけん言えんの！！」と感情を爆発させてからのお芝居は、完全に「食らった」と思いました。

ヘブン先生を強く想っているからこその葛藤がすべて伝わってきて、すごく衝撃を受けたし、同じ役者としてちょっと悔しい気持ちもありました。

――最終盤に向けて、視聴者の方にメッセージをお願いします。

丈は、兄貴が亡くなった後も、ずっと兄貴を忘れることはないと思います。そして、誰かに言われたわけでもなく、丈は自分なりの形で兄貴の跡を受け継いでいくことになります。きっと、兄貴が見ても恥ずかしくないような生き方をしているんじゃないかと。

実は、僕自身も台本を読んで驚いたのですが、最後にもう一度、兄貴の面影を感じられるような出来事が起こります。

「兄貴のように」というセリフもあるのですが、そんな丈の思いが色濃く出てきますので、そこも見ていただければと思います。



（『ばけばけ』／(c)NHK）

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朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。