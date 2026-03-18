国宝「観無量寿経註」と「阿弥陀経註」

浄土真宗の宗祖・親鸞の自筆で国宝の経典注釈書「観無量寿経註（かんむりょうじゅきょうちゅう）」と「阿弥陀（あみだ）経註」について、親鸞が６０歳以降まで加筆を重ねていたことが、専門家の調査でわかった。

これまで３５歳頃までに完成したと考えられてきたが、それより後に世に出た仏典などが引用されていた。親鸞研究の進展につながる新事実として注目される。（京都総局 夏井崇裕）

「観無量寿経」と「阿弥陀経」の由来は諸説あるが、５世紀頃には中国で漢訳版が存在したことが知られている。その後、様々な解釈がなされ、内容の異なる経文や注釈書が出回った。日本では１３世紀頃、法然が浄土宗の根本経典とした。

両注釈書は法然の弟子である親鸞が、経文を書いた紙の余白部分に▽中国から渡ってきた注釈書の内容▽系統の異なる本文の文言――などを書き込んだもの。出典は「有本」「或本」などとあるだけで、具体的にどの書物を参照したのかは未解明だった。

近年、古い経典の公開や流布年代の研究が進んだことを受け、龍谷大非常勤講師の深見慧隆さん（仏教学）が、親鸞が生きた時代に国内に出回ったとされる関連書約７０冊と両注釈書の内容を一言一句、突き合わせ、出典の特定を試みた。

その結果、親鸞が６０歳や７９歳の時に日本で刊行された書物と一致する文言を確認。筆跡などから３５歳頃までに完成したとする通説を覆し、後年まで手を加えていたことがわかった。

最も古いものでは、３９歳の時に中国・宋から輸入されたとされる書物からの引用が判明したが、当時の親鸞は流罪になって越後（新潟県）におり、新しい仏典を見る機会はなかったとみられる。深見さんは書き始めを赦免されて関東に移った４２歳以降とし、「法然亡き後、経典を正しく理解しようと研究を続けた学問僧の姿が浮かび上がる」と話す。

深見さんは両注釈書を所蔵する西本願寺の協力を得て科学分析も実施しており、近く学会などで成果を発表する予定という。

落合俊典・国際仏教学大学院大教授（仏教学）の話「研究から、親鸞が何十年もかけて正確な経典本文を見定めようとしていたことがうかがえる。自伝などが残っていない親鸞研究の新たな糸口となるだろう」