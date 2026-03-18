国土交通省が１７日に発表した公示地価で、大阪圏の商業地の最高価格が６年ぶりに大阪市の「キタ」から「ミナミ」に移った。

訪日外国人客の増加を受けて、小売業を中心にミナミへの出店意欲が高まっており、地価を押し上げた。再開発が一巡したキタは、地価の上昇に一服感がみられた。（佐藤一輝）

店舗空室率０％

中古品流通大手のコメ兵（名古屋市）は昨年６月、ミナミでも人通りの多い心斎橋筋商店街に「ＫＯＭＥＨＹＯ ＯＳＡＫＡ ＳＨＩＮＳＡＩＢＡＳＨＩ」を出店した。商業ビルの１〜３階に入り、中古のブランドバッグや宝飾品をそろえる旗艦店だ。

広報担当者は「国内客も多いが、主なターゲットは訪日客。大阪の他の店に比べると賃料は高いものの、販売は好調で、コスト以上の価値が得られている」と明かす。

心斎橋一帯では、訪日客に人気のカプセルトイの店やドラッグストアといった小売店の開業が相次ぐ。不動産サービスのＣＢＲＥによると、心斎橋中心部の店舗空室率はコロナ禍が収束した２０２４年以降、０％の状態が続き、今もほぼ空きがないという。

旺盛な出店意欲を背景に地価は上がっている。心斎橋筋商店街の南側には、大阪圏の商業地で最高価格（１平方メートルあたり２５００万円）となった「デカ戎橋ビル」、上昇率トップ（２５・０％）の「新世界串カツいっとく道頓堀戎橋店」が並ぶ。

足元では、日中関係の悪化に伴って中国人観光客が減少している。だが、ＣＢＲＥの魚見修平氏は「米国や豪州の訪日客が増えて中国人客の減少をカバーしており、大きな影響はみられない。訪日客は中長期的に増える見通しで、ミナミへの出店意欲も当面は旺盛だろう」と指摘する。

再開発一段落

キタは地価の伸びが鈍化した。昨年まで５年連続で価格が最も高かった「グランフロント大阪南館」の上昇率は１・６％（前年は３・０％）にとどまり、価格は２４７０万円だった。

キタは近年、再開発ラッシュに沸いたが、２４年に「ＪＰタワー大阪」「イノゲート大阪」、２５年に「グラングリーン大阪南館」と、大型オフィスビルが相次いで完成した。再開発が一段落したことで、地価の伸びも鈍ったとみられる。

オフィス仲介の三鬼商事によると、今年２月時点の梅田地区のオフィス空室率は２・７２％。需要と供給が均衡する目安とされる５％を大きく下回っており、需要は根強い。賃料は上昇局面が続く見通しで、それに伴って地価も「緩やかな上昇が続く」（国土交通省の担当鑑定官）という。

再開発進む京都駅周辺で伸び

大阪圏の商業地では、ＪＲ京都駅周辺の伸びも目立った。訪日客の増加をにらみ、駅周辺の再開発が進んでいることが地価の上昇を後押ししている。

大阪圏の商業地の上昇率上位２〜４位は、京都駅南側の京都市南区東九条の地点だった。一帯では、２０２４年３月に米ヒルトンの高級ホテル「ダブルツリーｂｙヒルトン京都駅」がオープンしたほか、今秋の開業を目指して米マリオット・インターナショナル系列のホテルの建設も進む。

駅北側の下京区も１０・２％上昇した。日本郵便などが京都中央郵便局を高さ約６０メートルの複合ビルに建て替える計画を進めている。

一方、建設費の高騰を受け、再開発計画の見直しを迫られている地域もある。ＪＲ札幌駅前やＪＲ名古屋駅前では再開発計画が先送りされており、商業地の地価の上昇率は、札幌市が４・６％、名古屋市が４・５％と、前年の６・０％、５・０％から鈍化している。