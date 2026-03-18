『ばけばけ』第119回 ヘブンの執筆活動は難航していた
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第119回が、19日に放送される。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第119回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）の執筆活動は難航していた。頼みのイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）や関係者からの手紙の返事も届かず、焦りが募っていく。一方、トキ（高石あかり）はヘブンの成功を祈り、ヘブンがなくしてしまったブードゥードールの代わりの人形を作りはじめる。そんな中、ヘブン宛に次々と手紙が届く。ヘブンが待ちわびた手紙に、求める答えはあるのか。
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ヘブン（トミー・バストウ）の執筆活動は難航していた。頼みのイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）や関係者からの手紙の返事も届かず、焦りが募っていく。一方、トキ（高石あかり）はヘブンの成功を祈り、ヘブンがなくしてしまったブードゥードールの代わりの人形を作りはじめる。そんな中、ヘブン宛に次々と手紙が届く。ヘブンが待ちわびた手紙に、求める答えはあるのか。