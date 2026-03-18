ユー・エス・ジェイは、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」開業5周年を記念した期間限定イベントを本日3月18日より2027年1月11日まで開催するのに伴い、オープニングセレモニーを実施した。

2021年3月18日にオープンした、任天堂のキャラクターとその世界をテーマにしたエリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」。5周年記念イベントでは、アニバーサリーを祝した特別なデコレーションや、マリオとルイージ、ピーチ姫、キノピオに加え、5周年限定で登場するヨッシーとの「ミート&グリート」などが実施される。

そのオープニングセレモニーでは、マリオとルイージ、ピーチ姫、キノピオ、そしてヨッシーとともにアイドルグループ「なにわ男子」が登場。また、5周年記念デコレーションの目玉となるスーパースターで仕上げたスペシャルなケーキもお披露目され、本エリアの5周年を祝った。

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