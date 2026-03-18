TVアニメ『マリッジトキシン』メイキング映像公開！オープニング主題歌は平手友梨奈「Kill or Kiss」に決定！

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集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて連載中の、原作・静脈、漫画・依田瑞稀が贈る、殺し屋×結婚詐欺師の世界一ハードな婚活バトルアクション 「マリッジトキシン」。

TVアニメ『マリッジトキシン』がカンテレ・フジテレビ系 全国ネット 毎週火曜よる11時〜“火アニバル!!”枠にて4月7日(火)よる11時より放送開始！毒をもって恋を制す最強バディのスペシャルハードミッション、開幕！

この度、本作を制作するボンズフィルムのアニメーション制作に迫るメイキング映像が公開！あわせて、本作のオープニング主題歌&担当アーティスト・音源が解禁され、コメントも到着した。

放送に先駆け、制作現場の裏側に迫るメイキング映像“メイキング・オブ・マリッジトキシン”の公開が決定した。ボンズフィルムがどのようにTVアニメ『マリッジトキシン』を創り出しているのか、各セクションの担当者によるインタビューで紐解いていく。魅力的なキャラクターの表現方法や大迫力のアクションシーンの解説など、ここでしか聞けない秘密のエピソードが盛りだくさん！メイキング・オブ・マリッジトキシンvol.0はアニメ制作を支える各セクションをダイジェストで紹介。全６回でお届けするメイキング映像の続報をお楽しみに！

そして、本作のオープニング主題歌に平手友梨奈「Kill or Kiss」が決定した。

「マリッジトキシン」の世界観や主人公2人を思い浮かべながら歌唱しました！」と語るオープニング主題歌について、「鋭いビートと妖しいシンセが際立つダンスナンバーです。甘さと毒が交錯する衝動を、クールに描いて、中毒性のあるサウンドが魅力の1曲に仕上がっています」と、本作とのマッチングに自信のコメントも到着。「個人的にとても気に入っている一曲」と太鼓判を押す「Kill or Kiss」が、オープニング主題歌として下呂と城崎の繰り広げる婚活バトルアクションをクールに盛り上げる。「メイキング・オブ・マリッジトキシンvol.0」では、「Kill or Kiss」をひと足早く聴くことができる。

さらに本作の交通広告実施が続々と決定！TVアニメ『マリッジトキシン』がジャック！！

『マリッジトキシン』が原宿駅や埼京線・りんかい線を次々とジャック！JR東日本トレインチャンネルでもPV放映中！TVアニメ放送開始4月７日(火)を目前に様々な展開を実施中です！『マリッジトキシン』のキャラクターが飾る交通広告をお見逃しなく！

メイキング・オブ・マリッジトキシン

Vol.1キャラクターデザイン篇

Vol.2色彩設計篇

Vol.3撮影篇

Vol.4アクションシーン作画篇

Vol.5音響篇

＜オープニング主題歌「Kill or Kiss」：平手友梨奈コメント＞

「Kill or Kiss」のレコーディングをする際、「マリッジトキシン」の世界観や主人公2人を思い浮かべながら歌唱しました！

「Kill or Kiss」は、個人的にもとても気に入っている1曲で、鋭いビートと妖しいシンセが際立つダンスナンバーです。甘さと毒が交錯する衝動を、クールに描いて、中毒性のあるサウンドが魅力の1曲に仕上がっているので、原作ファンの皆さんにも「Kill or Kiss」を気に入っていただけたら嬉しいです！

私自身もアニメを観られる日を楽しみにしています。

ぜひ、皆さんも一緒に楽しみましょう！！

●作品情報

TVアニメ『マリッジトキシン』

カンテレ・フジテレビ系 全国ネット 毎週火曜よる11時〜“火アニバル!!”枠にて

4月7日(火)よる11時より放送開始！

【STAFF】

原作：「マリッジトキシン」 静脈・依田瑞稀 （集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：堀 元宣

シリーズ構成・脚本：うえのきみこ

キャラクターデザイン・総作画監督：徳岡紘平

サブキャラクターデザイン：迫 由里香

衣装デザイン：琴乃

プロップデザイン：永木歩実 ヒラタリョウ

美術デザイン：天田俊貴

美術：美峰

色彩設計：梅崎ひろこ

撮影監督：神林 剛

3DCG：サンジゲン

CGディレクター：永嶋大輝

編集：坂本久美子

音響監督：山田 陽

音響効果：三井友和

音楽：岩崎太整 yuma yamaguchi

オープニング主題歌：平手友梨奈「Kill or Kiss」

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム

製作：マリッジトキシン製作委員会

＜イントロダクション＞

毒をもって恋を制す

最強バディのスペシャルハードミッション、開幕！

数百年にわたり殺しの技術を研ぎ続ける者たち『使い手』。

その中でも最強の力と権力を持つとされる五大名家の『毒使い』。その血筋を受け継ぐ青年・下呂ヒカル。

裏稼業に身を置き、女性と関わることなく生きてきた彼にとって“結婚”とは縁遠いものであった。

しかし、『毒使い』の血を絶えさせないため下呂家の当主は彼の妹に対し、強制的に跡継ぎを産ませることを通告。

そんな時、下呂は仕事のターゲットとなる凄腕の結婚詐欺師・城崎メイと出会う。

後継ぎ問題を解決し妹を守るため、自らが結婚することを思いついた下呂は、その場で城崎に結婚の手伝いを依頼する。

「――そんな提案（プロポーズ）、初めて」

かくして、凄腕結婚詐欺師・城崎をアドバイザーに、一流の殺し屋・下呂は人生初の超難関ミッション『婚活』を始めることとなり…!?

目指すは最高の結婚…

殺し屋×結婚詐欺師の最強バディが挑む、世界一ハードな婚活バトルアクションが幕を開ける!!

【原作情報】

原作：「マリッジトキシン」 静脈・依田瑞稀 （集英社「少年ジャンプ＋」連載）

単行本：1~16巻好評発売中！

●イベント情報

交通広告実施

埼京線・りんかい線 ADトレイン

3/9（月）〜3/22（日）

JR原宿駅表参道改札内（原宿改札内 オールラッピング、原宿改札内腰壁シートプラス、原宿柱シート3面ラッピング）

3/16（月）〜3/22（日）

JR東日本 トレインチャンネル

3/16（月）〜3/22（日）

対象路線：山手線、中央線快速、京浜東北線・根岸線、京葉線、埼京線・りんかい線、横浜線、南武線、常磐線各停、中央線･総武線各停、横須賀線・総武線快速、ゆりかもめ7500系

※編成や運行情報について、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※運行期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がございます。

※運行期間中であっても運休となる場合がございます。

※最終日は撤去作業を行うため、運行を行わない場合がございます。

※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

©静脈・依田瑞稀／集英社・マリッジトキシン製作委員会

関連リンク

TVアニメ『マリッジトキシン』公式サイト

https://www.marriagetoxin-anime.com/