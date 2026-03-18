日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3388（+9.0　+0.27%）
ホンダ　1350（+8　+0.60%）
三菱ＵＦＪ　2678（+18.5　+0.70%）
みずほＦＧ　6201（+71　+1.16%）
三井住友ＦＧ　5192（+66　+1.29%）
東京海上　6020（+76　+1.28%）
ＮＴＴ　157（-0.3　-0.19%）
ＫＤＤＩ　2667（+6　+0.23%）
ソフトバンク　216（+0.3　+0.14%）
伊藤忠　2080（+16　+0.78%）
三菱商　5362（+65　+1.23%）
三井物　6294（+89　+1.43%）
武田　5848（+28　+0.48%）
第一三共　2970（+32　+1.09%）
信越化　6506（+73　+1.13%）
日立　4818（+17　+0.35%）
ソニーＧ　3326（-1　-0.03%）
三菱電　5579（+120　+2.20%）
ダイキン　19224（+114　+0.60%）
三菱重　4916（+35　+0.72%）
村田製　3838（+36　+0.95%）
東エレク　39287（+507　+1.31%）
ＨＯＹＡ　28031（+351　+1.27%）
ＪＴ　5899（+21　+0.36%）
セブン＆アイ　2059（+7　+0.34%）
ファストリ　65653（+553　+0.85%）
リクルート　6599（+34　+0.52%）
任天堂　9941（+121　+1.23%）
ソフトバンクＧ　3603（+59　+1.66%）
キーエンス（普通株）　59015（-495　-0.83%）