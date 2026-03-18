日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3388（+9.0 +0.27%）
ホンダ 1350（+8 +0.60%）
三菱ＵＦＪ 2678（+18.5 +0.70%）
みずほＦＧ 6201（+71 +1.16%）
三井住友ＦＧ 5192（+66 +1.29%）
東京海上 6020（+76 +1.28%）
ＮＴＴ 157（-0.3 -0.19%）
ＫＤＤＩ 2667（+6 +0.23%）
ソフトバンク 216（+0.3 +0.14%）
伊藤忠 2080（+16 +0.78%）
三菱商 5362（+65 +1.23%）
三井物 6294（+89 +1.43%）
武田 5848（+28 +0.48%）
第一三共 2970（+32 +1.09%）
信越化 6506（+73 +1.13%）
日立 4818（+17 +0.35%）
ソニーＧ 3326（-1 -0.03%）
三菱電 5579（+120 +2.20%）
ダイキン 19224（+114 +0.60%）
三菱重 4916（+35 +0.72%）
村田製 3838（+36 +0.95%）
東エレク 39287（+507 +1.31%）
ＨＯＹＡ 28031（+351 +1.27%）
ＪＴ 5899（+21 +0.36%）
セブン＆アイ 2059（+7 +0.34%）
ファストリ 65653（+553 +0.85%）
リクルート 6599（+34 +0.52%）
任天堂 9941（+121 +1.23%）
ソフトバンクＧ 3603（+59 +1.66%）
キーエンス（普通株） 59015（-495 -0.83%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3388（+9.0 +0.27%）
ホンダ 1350（+8 +0.60%）
三菱ＵＦＪ 2678（+18.5 +0.70%）
みずほＦＧ 6201（+71 +1.16%）
三井住友ＦＧ 5192（+66 +1.29%）
東京海上 6020（+76 +1.28%）
ＮＴＴ 157（-0.3 -0.19%）
ＫＤＤＩ 2667（+6 +0.23%）
ソフトバンク 216（+0.3 +0.14%）
伊藤忠 2080（+16 +0.78%）
三菱商 5362（+65 +1.23%）
三井物 6294（+89 +1.43%）
武田 5848（+28 +0.48%）
第一三共 2970（+32 +1.09%）
信越化 6506（+73 +1.13%）
日立 4818（+17 +0.35%）
ソニーＧ 3326（-1 -0.03%）
三菱電 5579（+120 +2.20%）
ダイキン 19224（+114 +0.60%）
三菱重 4916（+35 +0.72%）
村田製 3838（+36 +0.95%）
東エレク 39287（+507 +1.31%）
ＨＯＹＡ 28031（+351 +1.27%）
ＪＴ 5899（+21 +0.36%）
セブン＆アイ 2059（+7 +0.34%）
ファストリ 65653（+553 +0.85%）
リクルート 6599（+34 +0.52%）
任天堂 9941（+121 +1.23%）
ソフトバンクＧ 3603（+59 +1.66%）
キーエンス（普通株） 59015（-495 -0.83%）