女優、タレントの二瓶有加（30）が18日までに自身のYouTubeチャンネル「二瓶有加ch」を更新。“思わぬ場所”で、人生で初めての痴漢被害に遭ったことを告白した。

二瓶は「この前さ、飛行機で痴漢に会いました。初めて」と切り出した。そして「私その日仕事で飛行機に乗ったんだけど、前日仕事が撮影が5時間ぐらい押しちゃって30分しか寝ないで行ったの。“飛行機で寝ればいいや”と思って飛行機乗って、やっと寝れたんだよ。で、すごくその日は混んでる日で、真ん中だったの、席が。で、隣は知らない人だったのね。でももうそんなのおかまいなしにさ、もう“この数時間寝ないとこの後1日ロケだから、寝ないと”と思ってこうやって寝てたわけ」と飛行機に乗って着席後、睡眠に入ったことを説明した。

その後、おかしな事態が起きたという。「パって目覚めたら、隣の知らないおじさんがずっと手をこうやって（＝相手が指で二瓶の手の甲などをさわさわと触るしぐさを再現し）、私、“おじさん、なんか間違って触っちゃってんのかな？”と思ったの、初め。半分こう寝たふりしながらパッて（男のほうを）見たらもう、私の手をこうやって（引き続き指で手の甲などを触り続ける）やってたから“うわー”と思って。で、“あーこれは意図的に触られてる”と思ったから、うちが“うんっ、うんっ”って（咳払いのような声を出して）、こうやって（腕を宇組むような動作をした）やったら、向こうがビックリしたみたいな（＝と、その男が動揺した様子で手を離してそっぽを向く挙動を再現）。うちが“気づいてますよ”っていうのをでこうやって（咳払いなどを）やったら、ずっとこうやってね、（男が）自分の顔を見られないようにこうやって（＝顔を背け続ける挙動を）やってるわけよ。で、うちはずっとこの（近い）距離で残り着陸まで40分間くらいあったけど、ずっとこうやって見てた。飛行機って個人情報全部載ってるから私、“怖いもんない”と思ったの。その時に“勝てる”と思ったの。腹が立ったのよ本当に。“私の睡眠を取りやがって”と思って。なんか“パチン”ときてなんかずっとこうやってずーっと見てたんだけど、そのおじさんがずっと40分ずっとこうやって（顔を背けていた）。ずっと（小声で）“ふざけんなよ”って（二瓶が）言ってたの」と被害状況を詳細に伝えた。

さらに「やってんのよ…うち以外にもきっと。飛行機で女の子1人だと思ったから。ちゃんと飛行機会社に（被害状況を）言って終わりました。（その男を）捕まえなかったよ。だって（自分は）仕事で行ってるからさ。こっちもその人にさいてる時間はないわけよ。ただこのイライラはどうにかしてほしい…と思って、“怒ってますよ”っていうのは（航空会社側に）伝えた。“何番シートの人が私の手を触ってきました、嫌でした”って。手だったから、このちょっとした相手のスケベ心というのが本当に腹が立ったので。まず一番は睡眠を妨げられたのが本当に腹が立ったの。寝れなかった。だって“ガンつける”の忙しいもん、ずっと。もう本当に全開で“こっちは気付きましたよ”というアピールはした。”（女性が）力で勝てないからそういうことするんですね…女からだからですか？”と思ってブチ切れた。あんなやつ飛行機乗っちゃダメだろ。なんかそれを言ったことで飛行機の着便とか遅れたりとかしたら申し訳ないし自分も嫌だったの。だから静かにおじさんにしか聞こえない声と眼圧で“いやいやおかしいだろ”って。その人（着陸後）、人をこうやってかき分けていったからね。逃げたと思って。いやちょっと本当に腹が立ったね、腹立ちました。痴漢って触られた場所とかじゃないのよ。“嫌悪感”なの。それは私のことを下に見たということなんですよ、罪の深さは。舐めてんの。舐めちゃダメなの。女の人を。そ腹立ったなぁ。マジで最悪でした」と怒りをにじませ続けた。